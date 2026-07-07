Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Dank Wetterumschwung

Österreich droht massive Gelsen-Invasion

© Getty Images
Unsere Wohnungen und Häuser stehen vor dem ersten großen Gelsen-Ansturm im heurigen Jahr. Millionen Blutsauger schlüpfen derzeit und machen sich auf den Weg zu uns.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Hitze der vergangenen Wochen hat die heimischen Gelsenbestände gebremst, wie der niederösterreichische "Gelsenpapst" Bernhard Seidel im Gespräch mit "5 Minuten" erklärt. Doch die starken Regenfälle an den beiden letzten Juni-Tagen brachten einen Entwicklungsschub für die Eier und Larven der Blutsauger in unserem Land. Durch die aktuellen Wetterbegünstigungen mit zuerst Regen und danach anhaltend warmen Temperaturen wächst nun österreichweit vom Bodensee bis zum Wörthersee und Neusiedler See eine rechnerisch gigantische Menge von Individuen heran. Es gehe dabei um zig Millionen Exemplare, die bald ausschwärmen könnten.

Entwicklungsschub nach heftigem Regen

Rund zehn Tage benötigt eine Gelse vom Ei bis zur erwachsenen Mücke, schildert Seidel im Gespräch mit "5 Minuten" weiter. Das heißt konkret für die Menschen im Land: Ab dem kommenden Wochenende, Samstag, 11. Juli, und Sonntag, 12. Juli, könnte etwas losgehen, so der renommierte Ökologe. Diese Prognose bedeutet für viele Haushalte in Österreich, dass sie sich rechtzeitig auf die lästigen Insekten vorbereiten müssen.

Auch interessant

Glückspiel-Öffnung "höchst problematisch"

Verona Pooth: "Trennung" wegen Dubai-Umzug!

Unfassbar: Jeder vierte Flug ist schon verspätet

Gefahr für die Nachtruhe

Besonders unerfreulich für unsere Nachtruhe ist eine Verhaltensänderung der Insekten. Einzelne Arten stellen ihr Wirtsspektrum von Vogelfauna im Freiland auf Menschen und Haustiere um, warnt Seidel im Gespräch mit "5 Minuten". Dadurch dringen die Mücken direkt in den Lebensraum des Menschen vor und machen auch vor Wohnungen keinen Halt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wien ist jetzt Nummer 1 beim Mülltrennen

Feuerwehr rettete Rehkitz aus Bach

Haus explodiert: 93-Jähriger hätte ausziehen sollen

"Komm mit": Fremder bedrohte Frau (35) mit Messer

Patient nach Zahn-OP tot: Anästhesist vor Gericht

Zweiter "Drug-Checking"-Standort in Wien eröffnet

Belvedere stellt Klimt-Sammlungsverzeichnis online

Handys, Gold, Laptops: Mitarbeiter beklaute Firma

Österreich droht massive Gelsen-Invasion

Knallhart-Regel: Tempo 30 fast überall in Tulln