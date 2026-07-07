Business
TV
E-Paper
Business

Sommerstart

Unfassbar: Jeder vierte Flug ist schon verspätet

Ein Ryanair-Flugzeug rollt auf dem Flughafen Krakau bei bewölktem Himmel zur Startbahn.
© NurPhoto via Getty Images
Sommer-Ferienbeginn mit Turbulenzen. Die große Luftfahrt-Auswertung.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Flugreise zum Urlaubsparadis ist heuer alles andere als einfach, wie flightright-Zahlen für oe24 zeigen

So hatten in den Tagen rund um Ferienbeginn (1. bis 5 Juli) von 2796 Flügen aus Österreich ganze 617 Verspätung. Das sind 22 %, also fast jeder vierte Flieger. Ein Urlaubs-Ärgernis erster Güte. Die Zahl der Verspätungsminuten summiert sich in nur fünf Tagen auf 28.786 Minuten. Das sind 480 Stunden!

Auch interessant

So lange bleibt Pasta im Kühlschrank genießbar

Zinnini Elkington erzählt vom Alltag im Krankenhaus

Haftstrafe für Le Pen: Jetzt wackelt Kandidatur

Ryanair oft verspätet

Die Billigfluglinie Ryanair stellte einen Negativwert bei den Verspätungen auf: 37% der Flieger hatten Verspätung. Bei der AUA waren es 17%. Eurowings-Flüge waren zu 24% verspätet. Die Lufthansa lag bei 7%. Im Schnitt ist wie gesagt bereits zum Ferienstart jeder vierte Flieger zu spät dran. Es war ein Ferienbeginn mit Turbulenzen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Unfassbar: Jeder vierte Flug ist schon verspätet

Im Wein-Streit sind Höchstrichter gefragt

Eis-Knall: Jetzt gehen die Brickerl aus

Ab DIESEM Vermögen gilt man in Österreich als reich

Dank KI-Boom: Samsung mit Rekordgewinn

Ikea nimmt Bestseller aus dem Sortiment

Spar, A1, VIG: Volle Power für "Digitale Souveränität"

HOFBURG Vienna erhält Umweltzeichen

Glückspiel-Öffnung "höchst problematisch"

Bier-Schock: 200 Jahre alte Brauerei ist pleite