Unfassbar: Jeder vierte Flug ist schon verspätet

Sommer-Ferienbeginn mit Turbulenzen. Die große Luftfahrt-Auswertung.

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Die Flugreise zum Urlaubsparadis ist heuer alles andere als einfach, wie flightright-Zahlen für oe24 zeigen

So hatten in den Tagen rund um Ferienbeginn (1. bis 5 Juli) von 2796 Flügen aus Österreich ganze 617 Verspätung. Das sind 22 %, also fast jeder vierte Flieger. Ein Urlaubs-Ärgernis erster Güte. Die Zahl der Verspätungsminuten summiert sich in nur fünf Tagen auf 28.786 Minuten. Das sind 480 Stunden!

Ryanair oft verspätet

Die Billigfluglinie Ryanair stellte einen Negativwert bei den Verspätungen auf: 37% der Flieger hatten Verspätung. Bei der AUA waren es 17%. Eurowings-Flüge waren zu 24% verspätet. Die Lufthansa lag bei 7%. Im Schnitt ist wie gesagt bereits zum Ferienstart jeder vierte Flieger zu spät dran. Es war ein Ferienbeginn mit Turbulenzen.