Sommerstart
Unfassbar: Jeder vierte Flug ist schon verspätet
Die Flugreise zum Urlaubsparadis ist heuer alles andere als einfach, wie flightright-Zahlen für oe24 zeigen
So hatten in den Tagen rund um Ferienbeginn (1. bis 5 Juli) von 2796 Flügen aus Österreich ganze 617 Verspätung. Das sind 22 %, also fast jeder vierte Flieger. Ein Urlaubs-Ärgernis erster Güte. Die Zahl der Verspätungsminuten summiert sich in nur fünf Tagen auf 28.786 Minuten. Das sind 480 Stunden!
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Ryanair oft verspätet
Die Billigfluglinie Ryanair stellte einen Negativwert bei den Verspätungen auf: 37% der Flieger hatten Verspätung. Bei der AUA waren es 17%. Eurowings-Flüge waren zu 24% verspätet. Die Lufthansa lag bei 7%. Im Schnitt ist wie gesagt bereits zum Ferienstart jeder vierte Flieger zu spät dran. Es war ein Ferienbeginn mit Turbulenzen.
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