Ikea nimmt Bestseller aus dem Sortiment

Bei IKEA steht ein größerer Wechsel im Sortiment bevor.

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: Der Möbelhändler verabschiedet sich von Teilen seiner beliebten MALM-Serie. Wie das Unternehmen auf seiner österreichischen Website bekannt gibt, werden die MALM-Kommoden und MALM-Bettgestelle ab Juli 2026 schrittweise aus dem Angebot genommen.

Als Grund nennt IKEA die Einführung einer neuen Möbelserie. Unter dem Motto "Wir machen Platz für Neues!" bereitet der Einrichtungskonzern den Generationswechsel vor. Die betroffenen Möbelstücke werden deshalb nur noch verkauft, solange der vorhandene Lagerbestand reicht.

Platz für Neues

Die MALM-Serie zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten und bekanntesten Produktlinien des schwedischen Möbelhauses. Mit ihrem schlichten, geradlinigen Design im typisch skandinavischen Stil gehört sie in vielen Haushalten zur Standardausstattung. Neben Kommoden und Bettgestellen umfasst die Serie unter anderem auch Nachttische, Schminktische und Schreibtische.

Nach Angaben von IKEA sind vorerst jedoch nicht alle MALM-Produkte betroffen. Aus dem Sortiment verschwinden zunächst vor allem die Kommoden und Bettgestelle, während andere Möbel der Reihe weiterhin erhältlich bleiben.

Wer noch ein Möbelstück aus der auslaufenden Serie kaufen möchte, sollte sich allerdings beeilen. IKEA weist darauf hin, dass die betroffenen Produkte nur noch bis zum Ausverkauf der Lagerbestände angeboten werden. Ist der Vorrat aufgebraucht, werden sie nicht mehr nachgeliefert.