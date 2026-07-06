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Paukenschlag

Microsoft kündigt wegen KI 5.000 Mitarbeiter

Logos von Microsoft und Amazon nebeneinander auf schwarzem Hintergrund.
© APA/AFP/GABRIEL BOUYS/EMMANUEL D
Der Tech-Riese streicht rund 5.000 Jobs. Der Grund: Die Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz fressen die Gewinne auf. 
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Der KI-Boom wird für Microsoft zum Kostenfalle! Der Windows-Konzern schickt rund 2,1 Prozent seiner Belegschaft in die Wüste – das sind fast 5.000 Mitarbeiter, die gehen müssen.

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Aktie verlor bereits 24 Prozent

Der Grund: Microsoft pumpt Unsummen in den Ausbau von KI-Infrastruktur. Allein heuer geben die Tech-Giganten voraussichtlich über 700 Milliarden Dollar für Künstliche Intelligenz aus. Jetzt müssen die Aktionäre endlich Rendite sehen – und die wird teuer erkauft.

Die Anleger reagieren bereits nervös. Microsoft-Aktien verloren in den ersten sechs Monaten 2026 fast 24 Prozent an Wert. Das ist das schlechteste erste Halbjahr seit 2022.

Um die Kosten in den Griff zu bekommen, hatte der Konzern bereits früher im Jahr freiwillige Abfindungen für etwa 7 Prozent der US-Belegschaft angeboten. Nun folgen die erzwungenen Kündigungen. Microsoft ist nicht allein: Auch Amazon und Meta haben bereits Tausende Jobs gestrichen.

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