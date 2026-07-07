Wiener-Linien-Bus fährt mit „Airbert One“ durch Wien

Ein Fahrer nahm das FPÖ-Plüschflugzeug mit in den Bus

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Wie berichtet, provoziert die FPÖ derzeit mit ihrem Musikvideo „Airbert One – Der Remigrationssong“. Darin heißt es unter anderem: „Die ‚Airbert One‘ hebt ab, die Problemfälle sind dabei.“ Thema des Liedes ist der umstrittene Begriff „Remigration“. Dieser sollte laut FPÖ „in der politischen Auseinandersetzung madig gemacht werden“.

Die „Airbert One“ gibt es nicht nur im Musikvideo, sondern auch als Plüsch-Variante. Diese werden an Anhänger verteilt und schafften nun auch den Weg in einen Wiener-Linien-Bus.

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„In einem Bus der Wiener Linien wurde tatsächlich eine ‚Airbert One‘ an der Windschutzscheibe des Fahrers gesichtet“, teilt die FPÖ stolz mit. Die „Airbert One“ habe bereits jetzt „alle Rekorde gebrochen“, so die Freiheitlichen weiter. Man habe bereits Nachschub bestellen müssen.

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Umstrittener Begriff

Der Begriff "Remigration" wird vor allem von der "Neuen Rechten" (rechtsextreme Bewegungen) verwendet und sorgt immer wieder für heftige Diskussionen. So erklärte etwa Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) in der Nationalratsdebatte zum Rechtsextremismusbericht 2024, sollte sich dieser Begriff normalisieren, sei das eine "Diskursverschiebung", der man sich "entschlossen entgegenstellen" müsse.