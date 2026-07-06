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Trend verpasst

Shitstorm für Bablers 6-7-Video

Ein Mann im Anzug hält die Zahlen 6 und 7, digital eingefügt, auf seinen Händen in einer Messehalle.
© Instagram/ andi_babler
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler sorgt mit seinem neuen Instagram-Posting für Aufregung.
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Am Dienstag, dem 6. Juli 2026 oder auch "67"-Tag, erschien auf Bablers Instagram-Seite ein Video, in dem er den 2025er-Jugendtrend "67" nachmachte. Dabei handelt es sich um ein virales Internetphänomen ohne feste Bedeutung und wird als ironischer Insiderwitz verwendet. Die Phrase stammt ursprünglich aus dem Basketball.

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Nun springt Babler auf den viralen Internethit auf. In der Beschreibung zu seinem Instagram-Posting steht: "POV: Dein Social Media Team ist nach 2000 geboren." Jedoch löste der Beitrag auf wenig Begeisterung.

Auf X sorgte das Video für wenig Begeisterung. Dabei postete der Nutzer "Passierschein A38" den Clip und kommentierte: "Das hat der österreichische Vizekanzler vor 1 Stunde gepostet. Ich schwöre, ich habe das in keinster Weise bearbeitet!!!!!!! Was stimmt mit dem Mann nicht?"

"Was will er uns damit sagen"

In den Kommentaren fragten sich viele Nutzer, was mit dem Vizekanzler los sei. Einer schrieb: "Was will er uns damit sagen?" Ein anderer Nutzer fragte nach: "Die Frage müsste lauten, was ist noch mit diesem Mann in Ordnung? Sicher, dass das real ist??"

Ein Nutzer scherzte: "Dass auf sechs sieben folgt, scheint den Babler zu faszinieren. Eine bahnbrechende Erkenntnis und sogar ein Meme." Ein anderer User zog einen Vergleich zu Bablers Umfragewerten: "Er will seine politische Perspektive zum Ausdruck bringen. 7% na eher doch 6%." Einige versuchten, den Trend hinter "67" zu erklären. Andere mussten die Bedeutung erst googeln.

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