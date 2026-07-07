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FAHNDUNG

Mädchen (9) in Wiener Einkaufszentrum verschwunden

Von der Neunjährigen fehlt bisher jede Spur.
Nachdem die Neunjährige aufs Klo gegangen war, war sie nicht mehr auffindbar.
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In Wien läuft eine groß angelegte Suche nach einem 9-jährigen Mädchen. Das Kind hielt sich am Montagabend gegen 18 Uhr gemeinsam mit einem Betreuer im Einkaufszentrum Trillerpark in Floridsdorf auf. Nachdem die Neunjährige die Toilettenanlage aufgesucht hatte, kehrte sie nicht mehr zurück und blieb verschwunden.

Polizei sucht mit Hochdruck

Nachdem das Mädchen nicht gefunden werden konnte, erstattete die Betreuungseinrichtung der Stadt Wien Anzeige. Die Polizei leitete umgehend eine umfangreiche Such- und Fahndungsaktion ein, die bislang ohne Erfolg blieb.

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Inzwischen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Vermisste hat dunkle Augen, lange dunkle Haare und trug zuletzt weiße Sandalen, eine kurze blaue Jeanshose sowie einen grauen Kapuzenpullover.

Nach dem Mädchen wird intensiv gesucht.
Nach dem Mädchen wird intensiv gesucht. © LPD Wien

Bevölkerung um Hinweise gebeten

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der 9-Jährigen. Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 01-31310-67800 oder bei der nächstgelegenen Polizeiinspektion melden.

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