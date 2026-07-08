Dramatischer Quad-Unfall: Zwei Jäger schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in einer Höhe von 1.985 Metern.

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Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag in St. Michael im Lungau ereignet. Zwei Jäger wurden bei Arbeiten in ihrem Revier von ihrem Quad überrollt und schwer verletzt. Besonders dramatisch: Erst Stunden später konnte Hilfe alarmiert werden.

Ein Verletzter wird mit dem Hubschrauber geborgen. © Bergrettung Zederhaus

Quad kippte auf steilem Bergweg

Die beiden Männer im Alter von 74 und 79 Jahren waren mit dem Geländefahrzeug auf einem schmalen Weg in rund 1.985 Metern Höhe unterwegs, als das Quad beim Bergauffahren plötzlich zurückrollte. Beim Versuch zu bremsen kippte das Fahrzeug nach hinten und begrub beide unter sich. Der 74-Jährige blieb schwer verletzt an der Unfallstelle zurück. Trotz seiner Verletzungen schaffte es der 79-Jährige, zu einem etwa einen Kilometer entfernten Stützpunkt zu gelangen.

Rettung erst nach mehr als sechs Stunden

Da sich die Mobiltelefone bei der Hütte befanden, konnte der Notruf erst gegen 16.30 Uhr und damit mehr als sechs Stunden nach dem Unfall abgesetzt werden. Nach der Erstversorgung wurden beide Schwerverletzten mit den Notarzthubschraubern ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Die Bergrettung Zederhaus und die Feuerwehr bargen anschließend das verunglückte Quad. Warum das Fahrzeug auf dem steilen Weg plötzlich zurückrollte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.