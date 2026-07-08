Hagel-Gewitter donnert über Wien

Ein nasser Mittwoch hat die Hauptstadt fest im Griff. Aktuell sorgt starker Regen bei Werten um 23 Grad für eine spürbare Abkühlung mitten in der Woche.

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Der heutige Mittwoch bringt den Wienerinnen und Wienern eine nasse Abwechslung. Nachdem die Temperaturen auf Höchstwerte von bis zu 24 Grad klettern, sorgt der anhaltende leichte Regen am Nachmittag für feuchte Straßen und eine gefühlte Temperatur von 25 Grad. Der Wind weht dabei spürbar aus nordwestlicher beziehungsweise westlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von rund 11 bis 12 Meilen pro Stunde. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt tagsüber bei bis zu 70 Prozent, weshalb der Regenschirm im gesamten Stadtgebiet zum wichtigsten Begleiter wird.

Beruhigung in der Nacht

Gegen Abend und in der Nacht lässt der Niederschlag in Wien schließlich deutlich nach. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt spürbar auf nur noch zehn Prozent, während die Wolkendecke weitgehend dicht bleibt. Die Tiefstwerte in den Nachtstunden bewegen sich um die 16 Grad, was nach den feuchten Stunden für eine angenehm kühle Luft sorgt.

Aussichten für morgen

Schon am Donnerstag wendet sich das Blatt im Wiener Wettergeschehen wieder komplett. Die Sonne setzt sich wieder voll durch, und die Regenwahrscheinlichkeit fällt auf null Prozent zurück. Mit Spitzenwerten von bis zu 27 Grad kehrt der Sommer pünktlich zum Wochenendspurt mit voller Kraft in die Bundeshauptstadt zurück.