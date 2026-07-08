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Auf Weg in Urlaub

Sekundenschlaf: Horror-Crash auf Inntalautobahn

Schwer beschädigtes blaues Auto mit Fahrrädern auf dem Dach, Feuerwehr im Einsatz auf Autobahn.
© ZOOM.TIROL
Drei Fahrzeuginsassen des blauen Skodas wurden im dichten Reiseverkehr verletzt.
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Tirol. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag auf der Inntalautobahn bei Radfeld für kilometerlange Staus gesorgt. Ein Pkw krachte in Fahrtrichtung Kufstein mit voller Wucht in das Heck eines Sattelschleppers. Drei Insassen wurden dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr mitten im dichten Urlaubs-, Ausflugs- und Transitverkehr. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Lenker des mit drei Personen besetzten Autos am Steuer kurz eingenickt sein. In der Folge prallte der Pkw gegen das Heck eines Sattelschleppers.

Die Feuerwehr Kramsach und der Rettungsdienst befreiten alle drei Insassen aus dem Unfallfahrzeug und brachten sie nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.

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Am Unfallwagen entstand Totalschaden. Der beschädigte Sattelschlepper konnte trotz eines Reifenschadens noch bis zum Parkplatz der Kontrollstelle Radfeld weiterfahren. Wegen des laufenden Einsatzes bildete sich auf der Inntalautobahn zeitweise ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern.

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