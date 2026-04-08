Messerstecherei vor Supermarkt: Afghane verletzt

Ein Streit auf einem Supermarktparkplatz in der Pöchlarn-Regensburger Straße (Bezirk Melk) endete am späten Dienstagnachmittag blutig.

Nö. Gegen 16:50 Uhr gerieten zwei junge Männer afghanischer Herkunft aneinander, wobei die Situation rasch eskalierte: Ein 23-Jähriger soll dabei mehrfach mit einer Stichwaffe auf seinen 22-jährigen Kontrahenten eingestochen und ihn an Hals und Schulter verletzt haben.

Festnahme

Trotz seiner Verletzungen konnte das Opfer selbst den Notruf wählen. Daraufhin leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung ein, an der neben lokalen Streifenkräften auch die schwer bewaffnete Sondereinheit „Schnelle Interventionsgruppe“ (SIG) beteiligt war. Der mutmaßliche Angreifer konnte wenig später im Nahbereich festgenommen werden.

Der 22-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Auskunft der Landespolizeidirektion Niederösterreich besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr. Da sich die beiden Männer offenbar kannten, konzentrieren sich die laufenden Ermittlungen und Einvernahmen nun darauf, das bislang noch unklare Motiv hinter der Tat zu klären.