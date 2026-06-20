Nicht Wasser:
Diese Getränke spenden bei Hitze mehr Flüssigkeit
Studie überrascht mit Ergebnis
Wer viel schwitzt, will seinen Flüssigkeitshaushalt möglichst schnell wieder auffüllen. Eine Studie kam jedoch zu einem überraschenden Ergebnis: Einige Getränke können den Körper sogar besser mit Flüssigkeit versorgen als reines Wasser.
Der Grund: Sie enthalten zusätzlich Nährstoffe, Mineralstoffe oder andere Bestandteile, die dafür sorgen, dass Flüssigkeit länger im Körper bleibt.
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Diese drei Getränke schneiden besser ab
Besonders gut schnitten laut den Forschern Milch, Tee und Orangensaft ab.
Milch enthält unter anderem Eiweiß, Fett und Mineralstoffe, die die Flüssigkeitsaufnahme unterstützen. Auch Tee kann den Körper effektiv mit Flüssigkeit versorgen. Orangensaft punktet zusätzlich mit Vitaminen und Elektrolyten.
Experten erklären, dass der Körper Getränke mit zusätzlichen Nährstoffen teilweise langsamer verarbeitet als reines Wasser. Dadurch bleibt die Flüssigkeit länger verfügbar.
Zu viel Wasser kann ebenfalls problematisch sein
Viele Menschen glauben, sie könnten gar nicht genug Wasser trinken. Tatsächlich warnen Experten davor, es zu übertreiben. Wer ständig große Mengen Wasser konsumiert, häufig zur Toilette muss und nahezu farblosen Urin hat, könnte bereits zu viel Flüssigkeit aufgenommen haben.
Entscheidend sei nicht nur die Menge, sondern auch die Art und Weise, wie getrunken wird.
So bleibt der Körper bei Hitze fit
Ärzte empfehlen, Getränke über den Tag verteilt langsam zu trinken. Besonders sinnvoll kann es sein, Flüssigkeit gemeinsam mit Mahlzeiten oder wasserreichem Obst aufzunehmen.
Gerade in Österreich steigen die Temperaturen derzeit vielerorts wieder deutlich über die 30-Grad-Marke. Ausreichendes Trinken bleibt daher besonders wichtig – auch wenn Wasser nicht immer automatisch die beste Wahl sein muss.
Wasser bleibt zwar ein wichtiger Durstlöscher. Wer seinen Körper an heißen Tagen jedoch möglichst lange mit Flüssigkeit versorgen möchte, könnte mit Milch, Tee oder Orangensaft sogar noch besser fahren.
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