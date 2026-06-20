36 Grad! Bisher heißester Tag des Jahres

Der zweite Tag der aktuellen Hitzewelle brachte mit 36 Grad den bisherigen Temperaturrekord.

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In Österreich wurde am zweiten Tag der Hitzewelle mit 36,0 Grad in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen, wie die GeoSphere Austria Samstagabend mitteilte. Damit wurde der gestrige Höchstwert von 35,6 Grad in Innsbruck abgelöst - oe24 berichtete. Heute wurde an vier weiteren Messstationen die 35-Grad-Marke geknackt. In Wien-Innere Stadt wurden 34,8 Grad registriert.

Die Hitze-Hotspots des Landes

Laut "ORF Wetter" wurden in den vergangenen 24 Stunden in diesen Orten Österreichs die höchsten Temperaturen gemessen.

Bad Deutsch-Altenburg 36,0 °C Tulln-Langenlebarn 35,6 °C Wien-Hohe Warte 35,2 °C Donaufeld 35,1 °C Mayrhofen 35,1 °C Stammersdorf 35,0 °C Wien - Innere Stadt 34,9 °C Innsbruck 34,5 °C

In Kärnten, der Steiermark und im Wald- und Mühlviertel gingen hingegen zum Teil heftige Gewitter nieder. Besonders in Unterkärnten, im Raum Leoben (ST) sowie im Wald- und Mühlviertel. In den Abend- und Nachtstunden klangen die Niederschläge allerorts ab.

Morgen bis zu 35 Grad

Die Hitzewelle setzt sich fort: Der Sonntag beginnt im ganzen Land sonnig, vielfach wolkenlos. Spätestens zu Mittag steigt die Schauer - und Gewitterneigung in ganz Österreich an. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt anfangs im Südosten und Süden, hier kann es auch kräftig regnen. Der Wind weht abseits von Gewittern schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Frühtemperaturen 13 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen abermals heiß, mit 30 bis 35 Grad.