35,6 Grad! Heißester Tag des Jahres

Österreich erlebt den bisher heißesten Tag des Jahres mit extremen Temperaturen. Gleichzeitig warnen Experten vor starken Unwettern, die große Teile des Landes in Atem halten.

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Innsbruck hat den bisherigen Hitzerekord 2026 gebrochen: Während der Spitzenwert am Pfingstmontag in Lienz noch bei 33,3 Grad lag, kletterte das Thermometer in der Tiroler Landeshauptstadt heute auf 35,6 Grad. Auch andere Orte wie Haiming mit 34,6 Grad oder Wien mit 33,9 Grad gehören zu den aktuellen Hitze-Hotspots. Der Wetterdienst GeoSphere Austria warnt eindringlich: "Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen."

Hitze-Hotspots um etwa 16 Uhr

Laut "ORF Wetter" online waren die heißesten Orte heute:

Innsbruck/Univ. 35,6 °C

Haiming 34,6 °C

Imst 34,4 °C

Bad Deutsch-Altenburg 34,2 °C

Innsbruck 34,0 °C

Wien - Innere Stadt 33,9 °C

Jenbach 33,9 °C

Melk 33,6 °C

Hitze-Warnung der GeoSphere Austria

Heute, wie auch die kommenden Tage ist mit starker oder erhöhter Hitzebelastung zu rechnen. Wetter-Experten raten davon ab sich direktem Sonnenlicht auszusetzen. "Vermeiden Sie große Anstrengungen bzw. verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend!", so eine weitere Empfehlung der GeoSphere Austria-Meteorlogen.

In Teilen des Landes ist heute mit starker Hitzebelastung zu rechnen. © GeoSphere Austria

Auf der GeoSphere Austria-Homepage finden sich folgende Handlungsempfehlungen bei Hitze: Meiden Sie direktes Sonnenlicht! Achten Sie darauf, dass Kinder vor der Sonne geschützt sind! Meiden Sie verbaute und versiegelte Plätze wo es keinen Schatten gibt. Gehen Sie nicht in der heißesten Tageszeit nach draußen! Ziehen Sie die Vorhänge zu bzw. schließen Sie die Jalousien. Öffnen Sie die Fenster vorwiegend in der Nacht bzw. in den kühlen Morgenstunden! Vermeiden Sie große Anstrengungen bzw. verschieben Sie körperliche Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgenstunden oder den Abend! Tragen Sie luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung! Nehmen Sie eine kühle Dusche! Auch kalte Arm- und Fußbäder wirken entlastend. Trinken Sie ausreichend und regelmäßig (mindestens 2 - 3 Liter pro Tag)! Optimal sind Wasser, ungesüßter Tee oder mit Wasser verdünnte Fruchtsäfte. Denken Sie an ältere Mitmenschen und Kinder, dass auch diese regelmäßig trinken. Bevorzugen Sie leichtes Essen! Meiden Sie Alkohol!

Warnung vor heftigen Gewittern

Neben den hohen Temperaturen von 28 bis 35 Grad, die im Inntal und im östlichen Flachland am stärksten zu spüren sind, bilden sich jedoch auch gefährliche Wetterfronten.

Speziell über den Bergen, in Vorarlberg, Tirol sowie von Oberkärnten über den Lungau bis zur Obersteiermark, entstehen teils kräftige Regenschauer. GeoSphere Austria hat eine Unwetter-Warnung für Teile des Landes herausgegeben: "Es ist mit starken Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturm zu rechnen." Später steigt auch im Rheintal und am Bodensee die Gewittergefahr an. Diese Wärmegewitter können erhebliche Auswirkungen haben. Die Experten warnen vor möglichen kleinen Muren, überfluteten Straßen und Kellern. Zudem besteht die Gefahr, dass Blitzeinschläge Stromausfälle verursachen oder Gebäude und Bäume in Brand stecken. Durch schwere Sturmböen könnten außerdem Äste abbrechen und vereinzelt Bäume umfallen. In der Nacht beruhigt sich die Lage etwas, am längsten halten sich die Schauer im Westen.

Es ist mit starken Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturm zu rechnen. © GeoSphere Austria

Hitze steigert sich am Samstag

Am Samstag nimmt die Hitzewelle weiter an Fahrt auf. Die Temperaturen erreichen 28 bis 37 Grad, wobei es in Wien und im Weinviertel besonders heiß wird, berichtet "ORF Wetter" online. Die Luft wird zunehmend schwül und bereits vor dem Mittag können erste Schauer auftreten, etwa von den Salzburger Gebirgsgauen bis zur Obersteiermark. Am Nachmittag werden die Gewitter häufiger und bringen teils große Regenmengen mit sich, während es im Burgenland und in Vorarlberg nur ganz vereinzelt gewittrig wird.

Video zum Thema Jetzt kommt die Mega-Hitzwelle | Das sagt Österreich © oe24

Schwül-heißes Wetter am Sonntag

Auch am Sonntag bleibt es bei 28 bis 36 Grad extrem heiß und schwül. Der Vormittag zeigt sich noch länger sonnig, bevor sich im Tagesverlauf erneut Quellwolken bilden. Über das Land verteilt ist mit weiteren teils kräftigen Regenschauern und Gewittern zu rechnen, deren Schwerpunkt voraussichtlich in den Alpen und im Süden liegt. Abseits der Schauer weht zeitweise ein mäßiger Nordwind.