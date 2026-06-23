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oe24-Experte Toni Polster

Einen Messi kannst du  nie ganz  ausschalten

Toni Polster
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Toni Polster über den WM-Kracher gegen Argentinien.
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Leider hatte ich mit meiner Prognose vor dem Argentinien-Kracher recht. Während alle links und rechts von mir optimistisch erklärt hatten, wir hätten eine realistische Chance gehabt, meinte ich: "Wir dürfen nicht so vermessen sein zu glauben, dass wir gegen den Weltmeister gewinnen."

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Alexander Schlager ist mein Held Abgesehen davon, dass der Schiedsrichter kein Freund von uns war: Die Argentinier waren reifer und besser. Die Hoffnung, wir würden uns gegen einen Brocken wie Argentinien leichter tun als gegen die Jordanier hat sich leider nur in Ansätzen erfüllt. Mein Held ist Tormann Alexander Schlager, der es beim Elfer tatsächlich geschafft hat, Messi entscheidend zu irritieren.

Aber wir haben gestern einmal mehr gesehen: Einen Messi kannst du nie ganz ausschalten. Einen Augenblick hat ihn Paul Wanner aus den Augen verloren, und schon ist es passiert. Was den Aufstieg in die K.o.-Runde betrifft bin ich optimistisch: Das schaffen wir!

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