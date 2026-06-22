Die ÖFB-Noten: Schlager top, Offensive flop

Das 0:2 gegen Argentinien war schlussendlich keine schwache, aber keine ausreichende Leistung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Torhüter Alexander Schlager hielt das Team lange im Spiel und vor allem Marcel Sabitzer versuchte Österreich mit aller Kraft zum Torerfolg zu bringen, doch Chancen waren Mangelware.

Auch das Stellungsspiel einiger Akteure ließ zu Wünschen übrig, hier sind die Noten der ÖFB-Startelf im Überblick.

Alexander Schlager – 1

Schüchterte Messi beim verschossenen Elfer erfolgreich ein und hielt das ÖFB-Team danach mehrfach im Spiel. Bei beiden Gegentoren war er chancenlos.

ÖFB-Spieler Alexander Schlager. © FIFA via Getty Images

Kevin Danso – 3

Verhinderte mit wichtigen Blocks zwei sichere Gegentore, war aber vor allem bis zum 0:1 sehr wackelig.

ÖFB-Spieler Kevin Danso. © FIFA via Getty Images

Stefan Posch – 4

Verschuldete den Elfmeter und hätte nach einer Tätlichkeit vom Platz fliegen können. Nach 67 Minuten war Schluss.

ÖFB-Spieler Stefan Posch. © FIFA via Getty Images

David Alaba – 3

Muss als Abwehrchef die Viererkette besser unter Kontrolle haben, und auch sein Stellungsspiel war ausbaufähig.

ÖFB-Spieler David Alaba. © FIFA via Getty Images

Xaver Schlager – 3

Wies eine enorm schwache Zweikampfquote (18 Prozent) vor. Mit dem Ball war er sicher, aber Impulse nach vorne fehlten.

ÖFB-Spieler Xaver Schlager. © FIFA via Getty Images

Nicolas Seiwald – 3

Ließ vor dem 0:1 den Sechserraum verwaisen und entschied sich später fälschlicherweise gegen einen Abschluss. War überall am Platz zu finden.

ÖFB-Spieler Nicolas Seiwald. © FIFA via Getty Images

Marcel Sabitzer – 2

Dreh- und Angelpunkt der ÖFB-Offensive, fast alle Angriffe liefen über ihn. Zwang Emiliano Martinez per Freistoß zu einer starken Parade.

ÖFB-Spieler Marcel Sabitzer. © FIFA via Getty Images

Romano Schmid – 4

Unsichtbar, auch weil das Spiel Österreichs fast nur über links lief. Nach 78 Minuten war Schluss.

ÖFB-Spieler Romano Schmid. © FIFA via Getty Images

Konrad Laimer – 2

Sehr aktiv als linker und später rechter Außenverteidiger, probierte viel, gewann aber nur die Hälfte seiner Zweikämpfe.

ÖFB-Spieler Konrad Laimer. © FIFA via Getty Images

Paul Wanner – 3

War gut am Ball und ambitioniert, ließ Messi vor dem 0:1 aber weglaufen und gewann kaum Zweikämpfe (25 Prozent).

ÖFB-Spieler Michael Gregoritsch. © FIFA via Getty Images

Michael Gregoritsch – 3

War der Wandspieler, den das ÖFB-Team benötigte und machte die Bälle fest, hatte aber nur eine Torchance und schwache 53 Prozent Passquote.