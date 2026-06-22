0:2 vs. Argentinien
Die ÖFB-Noten: Schlager top, Offensive flop
Torhüter Alexander Schlager hielt das Team lange im Spiel und vor allem Marcel Sabitzer versuchte Österreich mit aller Kraft zum Torerfolg zu bringen, doch Chancen waren Mangelware.
Auch das Stellungsspiel einiger Akteure ließ zu Wünschen übrig, hier sind die Noten der ÖFB-Startelf im Überblick.
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Alexander Schlager – 1
Schüchterte Messi beim verschossenen Elfer erfolgreich ein und hielt das ÖFB-Team danach mehrfach im Spiel. Bei beiden Gegentoren war er chancenlos.
Kevin Danso – 3
Verhinderte mit wichtigen Blocks zwei sichere Gegentore, war aber vor allem bis zum 0:1 sehr wackelig.
Stefan Posch – 4
Verschuldete den Elfmeter und hätte nach einer Tätlichkeit vom Platz fliegen können. Nach 67 Minuten war Schluss.
David Alaba – 3
Muss als Abwehrchef die Viererkette besser unter Kontrolle haben, und auch sein Stellungsspiel war ausbaufähig.
Xaver Schlager – 3
Wies eine enorm schwache Zweikampfquote (18 Prozent) vor. Mit dem Ball war er sicher, aber Impulse nach vorne fehlten.
Nicolas Seiwald – 3
Ließ vor dem 0:1 den Sechserraum verwaisen und entschied sich später fälschlicherweise gegen einen Abschluss. War überall am Platz zu finden.
Marcel Sabitzer – 2
Dreh- und Angelpunkt der ÖFB-Offensive, fast alle Angriffe liefen über ihn. Zwang Emiliano Martinez per Freistoß zu einer starken Parade.
Romano Schmid – 4
Unsichtbar, auch weil das Spiel Österreichs fast nur über links lief. Nach 78 Minuten war Schluss.
Konrad Laimer – 2
Sehr aktiv als linker und später rechter Außenverteidiger, probierte viel, gewann aber nur die Hälfte seiner Zweikämpfe.
Paul Wanner – 3
War gut am Ball und ambitioniert, ließ Messi vor dem 0:1 aber weglaufen und gewann kaum Zweikämpfe (25 Prozent).
Michael Gregoritsch – 3
War der Wandspieler, den das ÖFB-Team benötigte und machte die Bälle fest, hatte aber nur eine Torchance und schwache 53 Prozent Passquote.
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