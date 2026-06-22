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Kroatien will Mindestziel gegen Panama
Kroatien muss in Toronto gegen die Mittelamerikaner mit LASK-Verteidiger Andres Andrade gewinnen, ansonsten wartet zum Abschluss gegen Ghana ein Zitterspiel. Modric versprach den heimischen Fans: "Ich bin mir sicher, dass wir unser Minimalziel erreichen werden." Es sei genug Zeit, "um die Dinge zu beheben".
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Kein Raum für Fehler bei Kroaten
Trainer Zlatko Dalic sah nach der Auftaktniederlage jedenfalls "keinen Raum für weitere Fehler". Im kroatischen Angriff könnte Andrej Kramaric beginnen. Panama hat bei Weltmeisterschaften in bisher vier Spielen noch keinen Punkt geholt. Gegen Ghana hätten sich seine Schützlinge "mehr verdient", meinte der dänisch-spanische Teamchef Thomas Christiansen. Elfmal schoss Panama gegen Ghana vergebens Richtung Tor.
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