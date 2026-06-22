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Geheimgespräch von ÖFB-Star mit Messi

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Zwei Fußballspieler, Sabitzer und Messi, umarmen sich nach dem Spiel auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Direkt nach dem 2:0-Sieg Argentiniens gegen Österreich suchte Marcel Sabitzer anscheinend den intensiven Austausch mit Lionel Messi – eine Szene, die bei Beobachtern und Fans sofort im Mittelpunkt stand.
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Es wird stark vermutet, dass Sabitzer den Superstar um sein Trikot bat. Messi lehnte offenbar mit freundlichen Gesten ab und behielt das Hemd auf dem Weg in die Kabine an. Der Grund dafür war ein sporthistorischer Meilenstein: Der 38-jährige Argentinier hatte an diesem Abend in Dallas den ewigen WM-Torrekord von Miroslav Klose gebrochen.

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Internet amüsiert über Sabitzers Versuch

Mit seinem Führungstreffer in der 38. Minute erzielte Messi sein wettbewerbsübergreifend 17. Tor bei Weltmeisterschaften, bevor er in der Nachspielzeit sogar noch den 2:0-Endstand markierte. In den sozialen Medien wurde daraufhin viel und amüsiert über Sabitzers mutigen Versuch diskutiert, sich dieses geschichtsträchtige und nun millionenschwere Andenken zu sichern.

Für Messi läuft das Turnier ohnehin überragend: Nach seinem Hattrick im ersten Spiel gegen Algerien steht er bereits bei fünf Turniertoren und ist der bislang einzige Torschütze seines Teams. Ganz nebenbei stellte er noch einen weiteren Rekord ein, indem er nun in seinem sechsten WM-Spiel in Folge traf. Diese Bestmarke teilt er sich aktuell noch mit den Legenden Just Fontaine und Jairzinho, hat jedoch im anstehenden letzten Gruppenspiel gegen Jordanien die große Chance, auch diesen Rekord ganz für sich allein zu beanspruchen.

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