Haaland fliegt gegen Frankreich aus Startelf!

Vor dem abschließenden und entscheidenden Spiel um den Gruppensieg in der WM-Gruppe I gegen Frankreich plant der norwegische Nationaltrainer Stale Solbakken Norwegischen Medien zufolge, darunter der TV-Sender NRK, eine drastische Rotation.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Beide Mannschaften haben bereits sechs Punkte auf dem Konto und sind sicher für die K.-o.-Runde qualifiziert. Dennoch überrascht der Umfang von Solbakkens Maßnahme: Laut norwegischen Medienberichten sollen gleich zehn Spieler aus der bisherigen Startelf ausgetauscht werden. Lediglich Fredrik Aursnes verbleibt demnach aus der Anfangsformation. Top-Stars wie Erling Haaland und Martin Ødegaard werden vorerst nur auf der Bank Platz nehmen.

Drastischer Schritt gegen starke Franzosen

Experten halten diesen Schritt zur Belastungssteuerung zwar für nachvollziehbar, warnen jedoch vor der sportlichen Gefahr. Immerhin trifft die komplett neu formierte norwegische Mannschaft auf eine der formstärksten Auswahlen des Turniers. Besonders die französische Offensive um Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembélé brillierte bislang. Ob auch Frankreich einige seiner Leistungsträger schonen wird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist allerdings, dass die Franzosen ohne ihren Nationaltrainer Didier Deschamps antreten müssen, der aufgrund des Todes seiner Mutter in die Heimat gereist ist. Das Spitzenspiel hat nicht zuletzt auch aus deutscher Sicht eine hohe Brisanz: Der Sieger der Gruppe I könnte im Achtelfinale der Gegner der deutschen Nationalmannschaft werden, sofern die DFB-Elf ihr vorangehendes Sechzehntelfinale erfolgreich bestreitet.