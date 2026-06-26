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Frenkie Schinkels:

Diesmal steh ich gern auf in der Nacht

FS
von
Edelfan Frenkie Schinkels.
Aufbleiben oder aufstehen? Beim Anpfiff um 4.00 Uhr stellt sich diese Frage für mich nicht ...
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Als ehemaliger Fußball-Profi lebe ich noch immer sehr körperbewusst. Aber dem Alter kann auch ich nicht entkommen.

Seit ein paar Jahren muss ich jede Nacht zwischen drei und vier Uhr meine Urinprobe abgeben – vor dem wichtigen Algerien-Spiel kommt mir das durchaus gelegen. So stehe ich ohne Wecker auf und bin in der Nacht auf Sonntag bereit, mit unserem Team mitzufiebern.

Algerien ist auf Augenhöhe

Was erwartet uns im letzten Gruppenspiel gegen Algerien? Mit Sicherheit eine leichtere Aufgabe als gegen Argentinien - Messi & Co. waren uns doch eine Nummer zu groß.

Zudem hoffe ich, dass unsere Stürmer endlich wieder zu Torchancen kommen. Außerdem hat Algerien keinen Messi.

Um erfolgreich zu sein, muss Rangnick aus seinen Spielern mehr Mut und mehr Offensivpower rauskitzeln.

Bei allen Rechenspielen, die links und rechts angestellt werden, stellt der Teamchef seine Mannschaft hoffentlich voll auf Sieg ein. Wir brauchen wieder dieses Selbstbewusstsein, das wir während der Quali hatten – dass wir jeden Gegner besiegen können. Und wie wir im letzten Spiel der Deutschen gesehen haben (die allerdings schon vor der Ecuador-Partie Gruppensieger waren): Bei dieser WM ist alles möglich. Auf dass uns Alaba & Co. weiter träumen lassen!

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