Schinkels: »Frankreich wird Weltmeister«

Wer holt den Titel? Wie weit kommt Österreich? Tippen Sie gegen den oe24-Experten!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf vielfachen Wunsch habe ich mir die Mühe gemacht, alle 104 Spiele der WM in Mexiko, Kanada und den USA durchzutippen. Wobei für uns natürlich die Spiele der Österreicher in Gruppe J im Fokus stehen. Bei unserer Auftakt-Partie gegen Jordanien mache ich mir keine Sorgen - ich tippe auf ein 3:0. Im Kracher gegen Argentinien traue ich der Rangnick-Truppe ein 1:1 zu. Die letzte Vorrunden-Partie gegen Algerien wird zäh. Ein 1:1-Remis könnte uns den möglichen Gruppensieg kosten.

Das könnte sich bitter rächen.

Denn in Gruppe H wird Spanien die Tabelle anführen. Damit müssen wir im Sechzehntelfinale gegen die Spanier ran. Und damit ist für die Österreicher Endstation.

Kommen Sie mir bitte nicht mit dem Argument, dass sich das mit einem Gruppensieg verhindern ließe oder wenn Österreich als einer der acht besten Gruppen-Dritten aufsteigt. Meine Tipps sind nicht verhandelbar.

Frankreich und England als logische Favoriten

So weit, so bitter. Frankreich und England sind die beiden Besten mit dem ausgeglichensten Kader. Genau darauf kommt es bei dieser um eine Woche verlängerten XXL-WM an: Die Teamchefs müssen ihre Stars eineinhalb Monate bei Laune halten. Das erklärt z. B., weshalb England-Trainer Thomas Tuchel Stars wie Phil Foden oder Cole Palmer daheim ließ.

Trotzdem gewinnt Frankreich im Finale 1:0, wobei Ballon-d'Or-Fußballer Dembélé das Goldtor schießt.

Sind Sie anderer Meinung? Tippen Sie gegen mich – abgerechnet wird am 19. Juli!

Frenkie Schinkels tippte alle 104 WM-Partien