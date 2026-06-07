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Auf Kreta

Deutscher fotografiert Flughafen - Festnahme

Heraklion, Greece - June 22, 2016: In front of the entrance of the Iraklio airport "Nikos Kazantzakis", the main airport of the Greek island Crete, numerous taxis and buses wait for guests.
© Getty Images
Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen wegen Kriegs im Nahen Osten
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Die griechische Polizei hat am Flughafen Chania auf Kreta einen 56-jährigen Deutschen festgenommen.

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Der Mann soll in einem sicherheitsrelevanten Bereich Flugzeuge sowie das Flughafengelände fotografiert haben, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews unter Berufung auf die Polizei berichtete. Der Mann soll den Justizbehörden vorgeführt werden, hieß im Bericht weiter.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits berichten griechische Medien immer wieder von verstärkten Sicherheitsmaßnahmen im östlichen Mittelmeerraum. Demnach werden westliche Stützpunkte in der Region – darunter zwei britische Militärbasen auf Zypern sowie eine Basis von US-Marine und US-Luftwaffe in Souda auf Kreta – verstärkt überwacht. Sicherheitskräfte kontrollieren demnach derzeit vermehrt ungewöhnliche Bewegungen im Umfeld solcher Anlagen.

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