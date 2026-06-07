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Österreich

Fast 100 Polizisten fehlen

Polizei-Notstand in Ottakring und Hernals

Marcus Franz (BV10), Boris Jany (FSG Polizei), Stefanie Lamp (BV16), Anton Parahsl (Bezirksrat Hernals), Peter Jagsch (BV17)
© BV10
In Ottakring und Hernals herrscht Polizei-Alarm! Obwohl das Stadtpolizeikommando Ottakring für genauso viele Einwohner zuständig ist wie jenes in Salzburg, verrichten dort mehr als doppelt so viele Beamte ihren Dienst – 429 in Salzburg, nur 197 in Wien. Von 269 Planstellen sind ganze 72 unbesetzt.
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Die Folge: Jeder Polizist leistet im Schnitt 345 Überstunden pro Jahr – insgesamt 68.000 im Jahr. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (Ottakring) und Bezirksvorsteher Peter Jagsch (Hernals) schlagen Alarm: „Die Situation ist schockierend. Unsere Kolleginnen und Kollegen stoßen längst an die Grenzen des Machbaren." Gespräche mit dem Innenministerium blieben bisher ohne Ergebnis.

"MEHR POLIZEI" gefordert

Nun schließen sich die beiden Bezirkschefs der wienweiten Initiative „MEHR POLIZEI" von Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) an. Die Forderungen: ein einheitlicher Verteilungsschlüssel, mehr Transparenz – und ein Hauptstadtbonus für Wiener Polizisten. Franz kämpft seit 13 Jahren: „Von den Innenministern kamen bisher nur leere Versprechen!" Die Petition liegt in den Bezirksvorstehungen Favoriten, Ottakring und Hernals auf.

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