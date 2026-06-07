Fast 100 Polizisten fehlen
Polizei-Notstand in Ottakring und Hernals
Die Folge: Jeder Polizist leistet im Schnitt 345 Überstunden pro Jahr – insgesamt 68.000 im Jahr. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (Ottakring) und Bezirksvorsteher Peter Jagsch (Hernals) schlagen Alarm: „Die Situation ist schockierend. Unsere Kolleginnen und Kollegen stoßen längst an die Grenzen des Machbaren." Gespräche mit dem Innenministerium blieben bisher ohne Ergebnis.
"MEHR POLIZEI" gefordert
Nun schließen sich die beiden Bezirkschefs der wienweiten Initiative „MEHR POLIZEI" von Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) an. Die Forderungen: ein einheitlicher Verteilungsschlüssel, mehr Transparenz – und ein Hauptstadtbonus für Wiener Polizisten. Franz kämpft seit 13 Jahren: „Von den Innenministern kamen bisher nur leere Versprechen!" Die Petition liegt in den Bezirksvorstehungen Favoriten, Ottakring und Hernals auf.
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