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Verögerung

Prater-Rotunde: Eröffnung schon wieder verschoben!

© ORF
Die Rotunde im Prater lässt weiter auf sich warten. Ursprünglich sollte das spektakuläre Ausstellungsgebäude bereits im Frühjahr 2023 aufsperren – daraus wurde nichts. Zuletzt wurde der Juni 2026 als Eröffnungstermin genannt. Auch den kann man nicht einhalten.
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Der Grund: Die aufwendige Photovoltaik-Fassade des 33 Meter hohen Stahlbetonbaus bereitet Probleme. Mehrere technische Weiterentwicklungen bei PV-Systemen hätten eine neuerliche Prüfung nötig gemacht, heißt es vom Betreiber Panorama Vienna. Dazu kommt ein „komplexer Abstimmungsprozess mit Behörden, Netzbetreibern und Lieferanten".

Lediglich Restarbeiten stünden noch aus

Dabei wäre das Innere des Gebäudes längst fertig – dort sollen Besucher gigantische analoge 360-Grad-Bilder bestaunen können. Lediglich Restarbeiten am Treppenturm und abschließende Malerarbeiten stehen noch aus.

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Die Solarfassade soll künftig rund 600.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen – davon braucht die Rotunde selbst nur 25 Prozent.

Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es laut Betreiberin Ilona Cardoso Vicente weiterhin nicht: Erst wenn der Baustart der Fassade erfolgt sei, könne man diesen bekanntgeben.

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