TV
Radio
E-Paper
Österreich

Blaualgen-Alarm

Kinderbadebereich in Hirschstetten gesperrt

Badeteich Hirschstetten
© Stadt Wien
Badeverbot für Kinder! Im Badeteich Hirschstetten besteht der Verdacht auf gefährliche Cyanobakterien – auch bekannt als „Blaualgen". Die zuständige MA45 hat deshalb den Kinderbadebereich sofort gesperrt und Proben entnommen.
OE24 auf Google bevorzugen

„Wir haben am Samstag einen Hinweis bekommen, dass es sich um Cyanobakterien handeln könnte und haben deshalb den Bereich für die Kinder abgesperrt", bestätigt MA45-Leiter Gerald Loew gegenüber dem ORF. Die Ergebnisse werden ab Mitte der Woche erwartet. Für Erwachsene ist das Baden in den übrigen Bereichen weiterhin möglich.

Tödliche Gefahr für Hunde!

Besonders Vierbeiner sind in Gefahr: Die Toxine der Blaualgen können für Hunde tödlich sein – etwa wenn sie sich das kontaminierte Wasser vom Fell lecken oder verrottendes Algenmaterial am Ufer fressen.

Auch für Menschen sind die Folgen nicht harmlos: Wer größere Mengen Wasser verschluckt, riskiert Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall oder sogar Lähmungserscheinungen. In schweren Fällen drohen Magen-Darm-Entzündungen und Leberschäden.

Der Rat der Gesundheitsbehörde AGES: Wer im Wasser die eigenen Füße wegen grün-bläulicher Trübung nicht mehr sieht, sollte sofort aus dem Wasser gehen!

Auch interessant

Deutscher fotografiert Flughafen - Festnahme

Erbeben erschüttert Urlaubs-Land

Neuer Deregulierungs-Zoff um Schellhorn

Polizei-Notstand in Ottakring und Hernals

Tennis-Star Sabalenka in Wien gesichtet

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kinderbadebereich in Hirschstetten gesperrt

44-Jähriger prügelt Nachbarn spitalreif

Streit um Alkohol-Therapien in Wien

Sommerhitze als Haustier-Falle

Polizei-Notstand in Ottakring und Hernals

Prater-Rotunde: Eröffnung schon wieder verschoben!

Raubopfer attackierte Unbeteiligten mit Glasflasche

Wiener vor Wohnhaus von Duo brutal attackiert

Lebensmittelproben: Marktamt beanstandet nur 0,5 Prozent

Rotunde: Eröffnung im Prater weiter unklar