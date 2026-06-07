Kinderbadebereich in Hirschstetten gesperrt

Badeverbot für Kinder! Im Badeteich Hirschstetten besteht der Verdacht auf gefährliche Cyanobakterien – auch bekannt als „Blaualgen". Die zuständige MA45 hat deshalb den Kinderbadebereich sofort gesperrt und Proben entnommen.

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„Wir haben am Samstag einen Hinweis bekommen, dass es sich um Cyanobakterien handeln könnte und haben deshalb den Bereich für die Kinder abgesperrt", bestätigt MA45-Leiter Gerald Loew gegenüber dem ORF. Die Ergebnisse werden ab Mitte der Woche erwartet. Für Erwachsene ist das Baden in den übrigen Bereichen weiterhin möglich.

Tödliche Gefahr für Hunde!

Besonders Vierbeiner sind in Gefahr: Die Toxine der Blaualgen können für Hunde tödlich sein – etwa wenn sie sich das kontaminierte Wasser vom Fell lecken oder verrottendes Algenmaterial am Ufer fressen.

Auch für Menschen sind die Folgen nicht harmlos: Wer größere Mengen Wasser verschluckt, riskiert Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall oder sogar Lähmungserscheinungen. In schweren Fällen drohen Magen-Darm-Entzündungen und Leberschäden.

Der Rat der Gesundheitsbehörde AGES: Wer im Wasser die eigenen Füße wegen grün-bläulicher Trübung nicht mehr sieht, sollte sofort aus dem Wasser gehen!