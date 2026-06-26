Irre: Schamane verhexte Türkei unabsichtlich

Der Voodoo-Fluch ist pünktlich zum Gruppenfinale verflogen! Nach der kuriosen Beichte von Schamane Bonsam feiert die Türkei prompt einen emotionalen 3:2-Erfolg gegen die USA.

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Das nennt man wohl die perfekte spirituelle Punktlandung! Nur kurz nachdem der ghanaische Schamane Nana Kwaku Bonsam öffentlich gestand, die türkische Nationalmannschaft durch einen Fehler seines Lehrlings unabsichtlich verhext zu haben, folgte die sportliche Erlösung auf dem Rasen. Im letzten WM-Gruppenspiel feierten die Türken einen hart umkämpften 3:2-Sieg gegen die USA. Es wirkt fast so, als hätte das versprochene Gegengift des Medizinmanns rechtzeitig vor dem Abpfiff seine volle Wirkung entfaltet.

Zuvor litt das Team bei der Weltmeisterschaft unter einer heftigen Pechsträhne, blieb sieglos und vergab die klarsten Torchancen. Laut Bonsam war dafür ein verrutschter Finger seines Lehrlings auf der Landkarte verantwortlich, der den für einen Ghana-Gegner gedachten Fluch voll auf die Türkei umleitete. Nach den unglücklichen Ergebnissen plagte den Schamanen das schlechte Gewissen, weshalb er sich offiziell entschuldigte und intensiv an der rituellen Aufhebung des Zaubers arbeitete.

Voodoo-Kriegsbeil begraben und Fokus auf CR7

Dass die Entlastung auf magischer Ebene prompt Früchte trug, bewies der befreite Auftritt gegen die US-Boys. Mit dem 3:2-Sieg im Gepäck verabschiedet sich die Türkei erhobenen Hauptes aus dem Turnier und liefert den endgültigen Beweis, dass der Knoten – oder in diesem Fall der Fluch – gelöst ist. Bonsam selbst dürfte nach diesem türkischen Erfolgserlebnis nun aufatmen und sich voll auf seine nächsten großen spirituellen Aufgaben konzentrieren.

Der Schamane hat das Voodoo-Thema mit der Türkei und auch mit Englands Stürmerstar Harry Kane nämlich endgültig zu den Akten gelegt. Stattdessen schickte er bereits eine neue, weitaus positivere Prophezeiung in Richtung Portugal. Bonsam legte sich fest, dass diese Weltmeisterschaft ganz allein Cristiano Ronaldo gehören wird. Nach dem glücklichen Ende für die Türkei dürfen CR7 und seine Kollegen nun also auf echten magischen Rückenwind hoffen.