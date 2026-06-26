Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Skandal

FIFA lässt Russland wieder bei Turnier zu

OR
von
Ein Mann im Anzug sitzt vor Mikrofon, WM-Pokal und Fußball bei einer Pressekonferenz.
© APA/AFP/ALFREDO ESTRELLA
Nach über vier Jahren Suspendierung durch die FIFA, die UEFA und das IOC aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine darf Russland im Oktober auf die internationale Fußballbühne zurückkehren.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei der Premiere des "U-15 World Cup and Festival" vom 22. bis 31. Oktober in Aserbaidschan sind alle 211 Mitgliedsverbände der FIFA eingeladen, darunter – vorerst beschränkt auf den Juniorenbereich – auch Russland und Belarus.

Auch interessant

Das sind die möglichen Österreich-Gegner

Baumgartner vor Algerien-Hit: "Klar kann es sein ..."

Argentinien-Knall um Lionel Messi (39)

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte diesen Schritt bereits im Februar gegenüber dem Sender Sky angedeutet: Der weitreichende Bann habe nichts gebracht und lediglich Frustration und Hass geschürt, was in der Ukraine wiederum scharfe Kritik auslöste. Infantino argumentiert jedoch, die sportliche Teilhabe russischer Kinder könne helfen, Gräben zu überwinden. Abseits offizieller Turniere bestritten russische Nationalteams in der Zwischenzeit nur Freundschaftsspiele; dennoch belegen die Männer und Frauen aktuell die Weltranglistenplätze 34 beziehungsweise 27.

Neben der umstrittenen Rückkehr Russlands strebt Infantino bei dem künftigen Jugendturnier noch eine weitere diplomatische Initiative an: Die U-15-Auswahlen von Israel und Palästina sollen ein symbolisches Eröffnungsspiel bestreiten. Zwar hatten Funktionäre beider Verbände kürzlich auf einem FIFA-Kongress einen gegenseitigen Handschlag noch strikt verweigert, doch Infantino hofft weiterhin darauf, den Fußball als Friedenssymbol und verbindendes Zeichen der Hoffnung für Kinder weltweit nutzen zu können.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

0:0 - Australien erkämpft Platz 2 gegen Paraguay

FIFA lässt Russland wieder bei Turnier zu

Argentinien-Knall um Lionel Messi (39)

Klopp rechnet mit DFB-Team ab: "Falschen Fußball gespielt"

ÖFB betroffen: Spieler-Revolte bei Uruguay

Schon in der Gruppenphase: FIFA feiert Zuschauer-Rekord

1:1 - Japan punktet sich zu Brasilien-Hit

3:2 - Türkei crasht US-Party bei WM-Abschied

War FIFA-Boss Infantino bei zwei Spielen zur gleichen Zeit?

Blut-Schock für Australien-Star