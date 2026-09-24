ORF-Star Schaidreiter: Das Baby ist da!

Große Freude im ORF-Team: Die bekannte Brüssel-Korrespondentin Raffaela Schaidreiter verkündet auf Instagram, dass sie vor kurzem Mama geworden ist.

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In den vergangenen Monaten war es auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Raffaela Schaidreiter (40) auffallend ruhig geworden. Viele Zuseherinnen und Zuseher, die die profilierte Journalistin regelmäßig bei ihren fundierten Berichten aus dem ORF-Büro in Brüssel verfolgen, hatten bereits bemerkt, dass sie seltener über die Bildschirme flimmerte. Nun lüftete die TV-Lady das wunderschöne Geheimnis hinter ihrem vorübergehenden Rückzug aus dem Rampenlicht.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Journalistin einen berührenden Schnappschuss, der sofort für Begeisterung sorgte. Das Foto zeigt die stolze Mutter inmitten einer idyllischen, herbstlichen Waldkulisse. Entspannt lehnt sie an einem Holzzaun und hält ein Baby in einer braunen Trage fest an ihre Brust gekuschelt. Passend dazu trug sie Jeans, eine Steppjacke und weiße Sneaker – der perfekte Look für einen herbstlichen Ausflug in die Natur.

Babytrage ersetzt vorerst das TV-Mikrofon

Mit offenen und ehrlichen Worten wandte sich Schaidreiter an ihre Community und begründete die längere Auszeit. "Hier war es in den vergangenen Monaten ziemlich still, denn ich habe mich voll und ganz auf diesen kleinen Menschen konzentriert", schrieb die ORF-Korrespondentin ganz offen zu dem Bild. Diese Prioritätensetzung stieß bei ihren Followern auf vollstes Verständnis.

Gleichzeitig gab sie einen Einblick in ihren veränderten Lebensalltag fernab der hektischen europäischen Politikbühne. "Inzwischen sind wir wieder mehr unterwegs. Die Babytrage hat vorerst das Mikrofon abgelöst & ich entdecke dabei erstaunlich viele Dinge neu", schilderte die Journalistin ihre neuen Erfahrungen als Mutter. Trotz der neuen Lebensphase kündigte sie an, ihre Follower in Zukunft nicht mehr ganz so lange warten zu lassen: "Ein bisschen davon werde ich künftig wieder teilen. Und so wünschen wir euch einen schönen Start in den Herbst."

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Großer Jubel und Gratulationen von prominenten Kollegen

Die Reaktionen auf die herzerwärmende Baby-Meldung ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich Hunderte Likes und zahlreiche herzliche Kommentare unter dem herbstlichen Schnappschuss. Nicht nur Fans der Auslandskorrespondentin freuten sich über das Familienglück, sondern auch etliche prominente Kolleginnen und Weggefährten aus dem Medienbereich gratulierten überschwänglich.

Unter den Gratulanten fand sich unter anderem ORF-Moderator Andreas Onea, der der frischgebackenen Mutter mit den Worten "Genießt die Zeit" und liebevollen Emojis das Beste wünschte. Auch andere bekannte Stimmen und Journalisten wie Kristina Malina-Altzinger, Matteo Eichhorn oder Jan Staiger hinterließen begeisterte Glückwünsche. Für Raffaela Schaidreiter beginnt damit ein völlig neues, aufregendes Kapitel – und das ganz ohne Termindruck aus den Brüsseler EU-Gipfeln.