× Fotos sollen das iPhone 14 ohne Notch zeigen

Nachdem bereits Ende 2021 erste Infos zum iPhone 14 aus glaubhaften Quellen durchgesickert sind, gibt es nun neue Informationen, die den zentralen Punkt noch einmal untermauern. Dabei handelt es sich um das Verschwinden der Notch . Die große Display-Einkerbung am oberen Rand soll beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wegfallen. Nun gibt es erste Fotos, die zeigen sollen, wie die neuen Apple-Smartphones aussehen sollen.

Die Aufnahmen wurden von Twitter-User Ross Young (@DSCCRoss) geteilt. Auf ihnen ist zu sehen, dass Apple die Selfiekamera und die Technik für die Face ID (Gesichtserkennung) künftig offenbar in einem dezenten Balken im Display unterbringen will. Auf ein ähnliches Design setzte Samsung bereits 2019 beim Galaxy S10+ .

Ob das Loch neben dem Balken unterm Display verschwindet, ist noch nicht klar.

Neben dem Balken befindet sich ein weiteres Loch. In diesem sollen sich ebenfalls diverse Sensoren befinden. Diesbezüglich gibt es jedoch noch unterschiedliche Meinungen. Geht es nach Jeff Grossman, soll das zweite Loch beim fertigen iPhone 14 Pro (Max) nicht zu sehen sein, sondern komplett unter dem Display verschwinden. Grossman (@Jeffrey903) hat am Computer ein Mockup erstellt, das zeigt, wie die finale Version aussehen könnte:

So könnte die Front der Pro-Versionen des iPhone 14 aussehen.

Twitter-User Ian Zelbo (@RendersbyIan) sieht die Sache anders. Er ist davon überzeugt, dass das Loch neben dem Balken sehr wohl zu sehen sein wird. Das zeigt er auch mit seinem Rendering:

So könnte das neue iPhone mit Balken und Zusatzloch aussehen.

Ob sich die neuen Informationen bestätigen, werden die Apple-Fans wohl erste im September 2022 erfahren. Denn dann dürfte die iPhone-14-Generation vorgestellt werden. Eine größere Design-Änderung klingt jedenfalls plausibel. Zum einen wird schon seit Jahren darüber spekuliert, dass Apple die Notch verschwinden lassen will, zum anderen unterscheiden sich die letzten beiden iPhone-Generation nur wenig von ihren Vorgängern. Als Betriebssystem kommt, wie berichtet, iOS 16 zum Einsatz.

Auf das erste neue iPhone des Jahres müssen sich die Interessenten wahrscheinlich nicht mehr so lange gedulden. Denn das neue iPhone SE 2022 soll bereits im März oder April enthüllt werden.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible...The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei...Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ