Diesen Notch-Trick sollten iPhone-Nutzer kennen

In der Display-Aussparung des Apple-Smartphones versteckt sich eine praktische Funktion.

Beim iPhone X hat Apple erstmals auf den Home-Button mit integrierten Fingerabdrucksensor (Touch ID) verzichtet. Stattdessen setzen die iPhones (mit Ausnahme des SE) seither auf eine 3D-Gesichtserkennung (Face ID). Für diese ist eine aufwendige TrueDepth-Kamera notwendig, die ziemlich viel Platz beansprucht. Deshalb gibt es im oberen Bereich eine breite Display-Aussparung, die sogenannte Notch.

Notch soll komplett verschwinden

Beim iPhone 13 wurde sie zwar etwas verkleinert, ist aber dennoch vergleichsweise groß. Deshalb will Apple beim iPhone 14 Pro (Max) offenbar auf eine Notch verzichten und stattdessen auf eine Loch-Kamera und Unter-Display-Technologie setzen. Doch bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. Zumal nicht alle bisherigen iPhones verschwinden werden, sobald Apple die 14er-Reihe launcht. Und das normale iPhone 14 (mini) soll ebenfalls an der Display-Aussparung festhalten. Was viele iPhone-Nutzer nicht wissen: Apple hat die Notch mit einer ziemlich praktischen Funktion ausgestattet.

Per Doppelklick zum Seitenanfang

Liest man am iPhone (X bis 13) eine längere Webseite und möchte vom Ende wieder zum Anfang kommen, muss man diese nicht mühsam durchscrollen. Sobald man die Notch doppelt antippt, kommt man automatisch nach ganz oben zurück. Das Beste: Dieser Trick funktioniert nicht nur beim Surfen, sondern auch in Textdokumenten, bei PDFs oder diversen Apps.