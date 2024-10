Kann die neue Apple Watch Corona-Erkrankungen vorhersagen?

Die Technik schreitet unaufhörlich voran und bietet immer neue Möglichkeiten.

Jetzt soll die neue Apple Watch sogar voraussagen können, ob und wann man an Corona erkrankt, und das ohne Test und alles.

Die neuen Gesundheitsfeatures machen es scheinbar möglich. Mit watchOS 11 wurden Gesundheits-Features der Apple Watch um die Vitals-App erweitert. Nicht nur den Blutsauerstoff oder Herzprobleme erkennt die Watch, es soll jetzt sogar möglich sein, Erkrankungen wie Corona vorherzusagen.

Das sind die Vital-Daten

Auch wenn eine Grippe besteht, soll das neue Gerät es erkennen, wenn man die Uhr am Arm trägt. Das berichten Apple-Experten bei „MacRumors“. Die Vital-Daten, die die Watch ausliest, sollen es möglich machen. Zum Beispiel wird die Temperatur gemessen, was auf Fieber hindeutet. Apple bezeichnet diese Änderungen als „Outliers“ (dt.: Ausreißer).

Erkennt Fieber und Symptome

Was folgt, ist eine Meldung wie etwa diese: „Während des Schlafs war Ihre Temperatur am Handgelenk höher als normal“. Die Watch weiß also vor dir, ob du krank bist oder nicht.