Das ist die geheime Liebe von Hunde-Profi Martin Rütter

Jetzt ist die Katze aus dem Sack.

Martin Rütter (54) ist der aus dem TV bekannte Hundeprofi und hat seine geheime Liebe enthüllt.

Auf seinem Instagram-Kanal hat er sich zu Wort gemeldet und angekündigt, es sei jetzt Zeit für "absolute Ehrlichkeit". Was meint er damit? "Es gibt ja ein Thema, das kommt immer wieder auf, und das ist für viele von euch ein total emotionales Thema. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal ehrlich zu sein", meint der gebürtige Duisburger in dem Video.

So weit, so gut. Seine Fans spannte er weiter auf die Folter. Erst eine Stunde später folgte in einem zweiten Video die Auflösung des mysteriösen Geheimnisses. "Ok Leute, es ist jetzt an der Zeit, es zuzugeben", schrieb der 54-Jährige dazu. "Ich habe all die Jahre nur mit dem Klischee gespielt, dass ich als Hundemensch keine Katzen mag."

Das entspreche aber nicht wirklich der Wahrheit, sagte der Hundetrainer - im Gegenteil! "Ich liebe Katzen und finde sie total faszinierend", gibt Rütter zu. Damit hat er also seine geheime Liebe enthüllt. Seine Fans werden es ihm wohl kaum übel nehmen. Wer mag schließlich nicht Hunde - und Katzen?