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Kellner greift ein

Mann will Ex-Frau in Restaurant erschießen

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Ein Restaurantbesuch hätte für eine Frau in Toledo tödlich enden können. Ihr Ex-Mann soll mit einer geladenen Waffe auf sie gezielt haben – doch ein aufmerksamer Kellner reagierte im entscheidenden Moment.
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Der 43-jährige Anwalt wurde von einer Jury wegen versuchten Mordes und weiterer Straftaten schuldig gesprochen. Die Tat ereignete sich im April 2025 in einem Restaurant in Toledo im US-Bundesstaat Ohio.

Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen laut den Berichten, dass der Mann zunächst Getränke verschickte und das Lokal anschließend kurz verließ. Wenig später kehrte er mit einer geladenen Schusswaffe zurück.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angriff geplant war. Der Mann soll seine Ex-Frau im Restaurant ins Visier genommen haben.

Kellner überwältigt den Angreifer

Dann griff Kellner Tracy Cole Jr. ein. Als der Mann die Waffe auf seine Ex-Frau richtete, stürzte sich Cole auf ihn. Gemeinsam mit weiteren Anwesenden gelang es ihm, den Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Waffe vollständig geladen. Dass kein Schuss fiel, soll laut Berichten auch daran gelegen haben, dass die Sicherung noch eingelegt war.

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Die Folgen für den 43-Jährigen waren nicht nur strafrechtlicher Natur. Nach dem Vorfall wurde auch seine Zulassung als Anwalt suspendiert.

Das Strafmaß soll am 21. September verkündet werden. Für die Frau hätte der Restaurantbesuch ohne das schnelle Eingreifen des Kellners offenbar ganz anders enden können.

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