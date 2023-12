Dom-Pfarrer Toni Faber: "Fühlen uns hier im Dom so sicher und gut bewacht, wie nirgends sonst"

Dom-Pfarrer Toni Faber hat im Rahmen der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel" alle beruhigt, die Bedenken haben die Christmette im Stephansdom zu besuchen.

Bis zu 5.000 Menschen werden, trotz dem Bekanntwerden der Anschlagspläne, zur Weihnachtsmette im Wiener Stephansdom erwartet. Dom-Pfarrer Toni Faber hat im Vorfeld beruhigt: "Wenn sie ein wenig Geduld haben, können sie ungestört hier mitfeiern" Man brauche beim Eingang in die Kirche wegen der Kontrollen lediglich, wie jedes Jahr, etwas länger und sollte einen Personalausweis dabei haben.

Er führt weiter aus: "Hier im Dom fühlen wir uns so sicher und gut bewacht, wie nirgends sonst. Danke der Polizei für ihre Bemühungen und ihre Vorbereitungen. Wir können wirklich heilige Nacht feiern und für all die Orte und Menschen beten, die nicht in Fireden leben."

Vor dem Stephansdom waren am Heiligen Abend etliche schwerbewaffnete Polizisten postiert, in der Innenstadt war immer ein Polizeihubschrauber zu hören, der seine Kreise zog und die Lage sondierte.

"Gehen sie in die Kirche"

"Sämtliche Maßnahmen sind mittlerweile umgesetzt", teilte Philipp Haßlinger, Sprecher der Landespolizeidirektion, am späten Sonntagnachmittag.

In Köln, wo laut Medienberichten ebenfalls ein Anschlag geplant war, appelliert sogar die Politik an das Volk. Der Innenminister von Nordrhein Westfalen, Herbert Reul (CDU) mahnt zwar zur Vorsicht, sagt aber auch klar: "Gehen Sie in die Kirche!"