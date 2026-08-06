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Erster Sternenpark

Dieses Salzburger Dorf wird für seine dunklen Nächte gefeiert

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Mitten im Salzburger Pinzgau schreibt eine kleine Gemeinde jetzt Geschichte. Weißbach bei Lofer wurde offiziell als erster "Sternenpark" Salzburgs ausgezeichnet – und dafür sogar die Straßenbeleuchtung drastisch reduziert.
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Die internationale Organisation DarkSky International mit Sitz im US-Bundesstaat Arizona hat den Naturpark Weißbach bei Lofer offiziell als "Dark Sky Park" zertifiziert. Damit zählt die Gemeinde zu den wenigen Orten weltweit, an denen der Sternenhimmel nahezu ungestört beobachtet werden kann.

Österreichweit gab es erst drei solcher Sternenparks – neben der Region Attersee-Traunsee in Oberösterreich und der Eisenwurzen in Niederösterreich ist Weißbach nun der erste in Salzburg.

Straßenlaternen wurden heruntergedimmt

Für die begehrte Auszeichnung musste die Gemeinde einiges verändern. Die Straßenbeleuchtung wurde auf rund die Hälfte ihrer bisherigen Lichtstärke reduziert, abgelegene Laternen sogar komplett abgeschaltet. So bleibt der Nachthimmel möglichst dunkel und die Sterne kommen besonders gut zur Geltung.

Vor allem rund um das Birnhorn, die Reiter Alpe, den Diesbach-Stausee und den Hirschbichl gelten die Bedingungen als ideal für Sternenbeobachter.

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Zwei Jahre Arbeit für das Zertifikat

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Auf die Auszeichnung habe der Naturpark zwei Jahre hingearbeitet, erklärt Geschäftsführerin Sandra Uschnig. Zahlreiche Kriterien mussten erfüllt und umfangreiche Nachweise erbracht werden.

Jetzt sollen noch mehr Besucher kommen

Der Tourismusverband hofft nun auf zusätzliche Gäste. Geschäftsführer Wolfgang Fegg sieht großes Potenzial: Statt Massentourismus wolle man Natur, Ruhe und den einzigartigen Sternenhimmel in den Mittelpunkt stellen. Vor allem Bergsportler, Hobbyfotografen und Sternenfans könnten künftig verstärkt nach Weißbach reisen.

Die Gemeinde setzt bereits seit Jahren auf sanften Tourismus und ist unter anderem Heimat des internationalen Outdoorsport-Camps der Alpenvereinsjugend. Mit der neuen Auszeichnung dürfte Weißbach nun auch international noch stärker in den Fokus rücken.

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