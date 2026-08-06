Hollywood-Traumpaar feiert heimlich Luxus-Hochzeit

Monatelang standen sie für ihre neuen Kino-Hits im Rampenlicht – jetzt gönnen sich Tom Holland (30) und Zendaya (29) endlich eine Auszeit. Nach der geheimen Hochzeit Anfang des Jahres feierte das Hollywood-Traumpaar nun ganz privat mit Familie und engen Freunden eine exklusive Hochzeitsfeier auf einem luxuriösen Landsitz in England.

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Gefeiert wurde im legendären Beaverbrook Hotel in den Surrey Hills, rund 30 Kilometer südwestlich von London und nur wenige Kilometer von Hollands Heimat Kingston upon Thames entfernt. Das mehr als 370 Hektar große Luxus-Anwesen zählt zu den exklusivsten Hotels Großbritanniens und war einst im Besitz des Zeitungsverlegers Lord Beaverbrook, der dort schon Persönlichkeiten wie Winston Churchill empfing.

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Handy-Verbot für alle Gäste

Damit wirklich nichts nach außen dringt, gingen die frisch Vermählten außergewöhnliche Wege. Weder Gäste noch Hotelmitarbeiter durften während der Feier ihre Handys benutzen. Laut mehreren Medien sollten so Fotos oder Videos der Feier unter allen Umständen verhindert werden.

Hochzeit längst bestätigt

© FilmMagic

Über die heimliche Hochzeit wurde bereits seit Monaten spekuliert. Zendayas Stylist Law Roach hatte im Frühjahr verraten, dass die beiden bereits geheiratet hätten. Bei einer Veranstaltung am roten Teppich stellte er bereits im März klar: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden".

Auch Holland bestätigte die Ehe schließlich selbst. In einem Interview mit dem Magazin Esquire sprach er über KI-generierte Hochzeitsfotos, die im Internet kursierten und sogar seine Großmutter verwirrten. Als er gefragt wurde, ob er seiner Familie erklären musste, dass die Bilder gefälscht seien, antwortete er trocken: "Nein, denn sie waren alle dabei." Mehr wollte der Schauspieler über die Hochzeit allerdings nicht verraten.

Kennengelernt bei Spider-Man

Tom Holland und Zendaya lernten sich bereits 2016 bei den Castings zu "Spider-Man: Homecoming" kennen. Kurz darauf entwickelte sich auch privat eine Beziehung. Im Marvel-Universum spielen sie ebenfalls ein Liebespaar – Peter Parker und MJ.

Ihre Verlobung wurde Ende 2024 bekannt. Von Anfang an schützten beide ihre Beziehung konsequent vor der Öffentlichkeit. "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich beschützen. Wir möchten sie so privat wie möglich halten", sagte Holland einmal. "Sie gehört nur uns und hat nichts mit unserer Karriere zu tun."

Erfolgreichstes Hollywood-Paar des Jahres?

Beruflich läuft es für die beiden derzeit besser denn je. Erst vor wenigen Tagen startete "Spider-Man: Brand New Day", der weltweit bereits mehr als 1,15 Milliarden Dollar eingespielt hat. Parallel begeistert auch Christopher Nolans Epos "The Odyssey", in dem beide ebenfalls mitspielen. Der Film spielte bisher rund 930 Millionen Dollar ein.

© VCG via Getty Images

Zendaya schwärmt regelmäßig von der Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann: "Ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Er ist unglaublich talentiert und gibt immer 1.000 Prozent. Genau so haben wir uns damals kennengelernt." Gemeinsam leben Tom Holland und Zendaya inzwischen in einem rund drei Millionen Pfund teuren Haus im Londoner Stadtteil Richmond, das sie zusammen renoviert haben.