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100 Meter abgestürzt

Kärntner (55) stirbt bei Alpinunfall

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© Getty Images/imageBROKER RF
Bei einer Wanderung auf das Petzeck (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Sonntag ein 55-jähriger Villacher ums Leben gekommen.
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Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend mitteilte, stürzte der Mann beim Abstieg vom Dreitausender rund 100 Meter in die Tiefe, nachdem sich am Grat ein Stein unter seinen Füßen gelöst hätte. Ein Bergretter stieg ab und setzte Erste-Hilfe-Maßnahmen, der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

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Die Bergung aus steilem Gelände wurde vom Polizeihubschrauber "Libelle" durchgeführt. Der Mann war mit einer um zwei Jahre jüngeren Frau unterwegs gewesen. Mit einer Höhe von 3.283 Metern über der Adria ist das Petzeck der höchste Gipfel der Schobergruppe an der Grenze zwischen Osttirol und Kärnten. Die Tour auf den Berg gilt als schwer und enthält auch Kletterstellen.

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