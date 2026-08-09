Houthi-Miliz greift jemenitische Hafenstadt

Die jemenitische Houthi-Miliz hat die Hafenstadt Mokka am Roten Meer erneut angegriffen, wie das jemenitische Militär der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag mitteilte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der den Houthis nahestehende Fernsehsender Al-Masirah zeigte Aufnahmen vom Start mehrerer ballistischer Raketen und Drohnen.

Diese richten sich nach Angaben eines Houthi-Militärsprechers gegen saudische Truppenansammlungen und Waffenlager.