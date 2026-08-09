Mokka
Houthi-Miliz greift jemenitische Hafenstadt
Die jemenitische Houthi-Miliz hat die Hafenstadt Mokka am Roten Meer erneut angegriffen, wie das jemenitische Militär der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag mitteilte.
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Der den Houthis nahestehende Fernsehsender Al-Masirah zeigte Aufnahmen vom Start mehrerer ballistischer Raketen und Drohnen.
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Diese richten sich nach Angaben eines Houthi-Militärsprechers gegen saudische Truppenansammlungen und Waffenlager.
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