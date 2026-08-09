Welt Chronik
TV
E-Paper
Immo
Welt

Sensations-Fund

Taucher entdecken 2.100 Jahre altes Römer-Wrack

Unterwasseraufnahme von antiken Amphoren in einem römischen Schiffswrack vor Siziliens Küste.
© APA/AFP/ITALIAN CARABINIERI PRES
Der Ausgangspunkt der Untersuchungen war der Hinweis zweier Apnoetaucher.
OE24 auf Google bevorzugen

Archäologen haben vor der sizilianischen Küste ein rund 2100 Jahre altes römisches Schiffswrack mit etwa 500 Amphoren entdeckt. Das Schiff liegt in mehr als 46 Metern Tiefe vor Mazara del Vallo und ist nach ersten Untersuchungen außergewöhnlich gut erhalten. Der Fund gilt nach Einschätzung des italienischen Kulturministers Alessandro Giuli als eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahre.

Das Wrack liegt auf sandigem Meeresgrund und befindet sich nach Angaben der Unterwasserarchäologen noch weitgehend in seiner ursprünglichen Position. Zahlreiche Amphoren sind vollständig erhalten und liegen noch im Bereich des Schiffsrumpfes. Die Entdeckung erlaubt damit Rückschlüsse auf die Ladung und den Aufbau des antiken Handelsschiffs.

Auch interessant

Airbus evakuiert kranken Forscher bei minus 43 Grad

Brände bei Triest: Bomben und Granaten erschweren Einsatz

Waldbrände in Friaul eskalieren

Archäologen der sizilianischen Meeresdenkmalbehörde untersuchten das Wrack

Ausgangspunkt der Untersuchungen war der Hinweis zweier Apnoetaucher. Anschließend untersuchten Archäologen der sizilianischen Meeresdenkmalbehörde das Wrack systematisch. Unterstützt wurden sie von der für den Kulturgüterschutz zuständigen Einheit der Carabinieri in Palermo.

Wegen der großen Tiefe ist eine direkte Untersuchung des Wracks schwierig. Die Fachleute erstellten deshalb mithilfe digitaler Fotogrammetrie ein dreidimensionales Modell. Dadurch lässt sich das Schiff und seine Ladung detailliert untersuchen, ohne dass die Archäologen dauerhaft unter Wasser arbeiten müssen. Die Untersuchungen sollen nun weitere Erkenntnisse über das Schiff, seine Ladung und die damaligen Handelswege im Mittelmeer liefern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tirol: Patient ging in Heli auf Notarzt los

Was wurde aus dem einst "schönsten Mädchen der Welt"?

Airbus evakuiert kranken Forscher bei minus 43 Grad

Ukraine-Konflikt: Ausnahmezustand ausgerufen (ENG)

Waldbrände in Friaul eskalieren

Tote nach Anschlag auf islamkritische Ausstellung

Merkel und Sarkozy: Griechenland bleibt in der Euro-Zone

Taucher entdecken 2.100 Jahre altes Römer-Wrack

"Kickl hat mehr Ordnungsrufe kassiert als Anträge eingebracht"

Brände bei Triest: Bomben und Granaten erschweren Einsatz