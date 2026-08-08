Was wurde aus dem einst "schönsten Mädchen der Welt"?

Mit gerade einmal sechs Jahren ging ihr Foto um die ganze Welt und brannte sich in das Gedächtnis von Millionen Menschen ein. Die Französin Thylane Blondeau, die heute 25 Jahre alt ist, faszinierte damals mit stahlblauen Augen, vollem Schmollmund und zerzaustem Haar.

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Der Ruhm wurde ihr durch ihre Eltern, Ex-Fußballprofi Patrick Blondeau (58) und Moderatorin Véronika Loubry (58), in die Wiege gelegt. Bereits mit vier Jahren schritt sie für Stardesigner Jean Paul Gaultier (74) über den Laufsteg. Über diesen frühen Trubel sagte sie später: "Die Leute sagten mir immer, ich sei das schönste Mädchen der Welt. Aber ich wusste gar nicht, was das bedeuten soll. Ich wollte einfach nur ein normales Kind sein."

Während viele prophezeiten, sie würde in der Versenkung verschwinden, biss sich Thylane durch. Sie ist bis heute als Model tätig, wurde das Gesicht von "L’Oréal Paris" und bewies großen Unternehmergeist: Sie gründete ihr eigenes Modelabel "Heaven May" und lancierte mit "Enalyht" ihre eigene Haarpflegemarke.

Not-OP nach jahrelangen Problemen

Hinter der perfekten Fassade verbarg sich jedoch ein jahrelanger Kampf mit gesundheitlichen Problemen, die von Ärzten nicht ernst genommen wurden, wie die Schweizer Unterhaltungszeitschrift "Glückspost" schreibt. Im Jahr 2021 platzte schließlich eine Eierstockzyste, woraufhin ihr eine Notoperation das Leben rettete. Aus dieser traumatischen Zeit zog die Französin eine klare Lehre: "Diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass man auf seinen Körper hören muss, egal, was die Leute sagen."

Große Hochzeit in Frankreich gefeiert

Auch privat hat das Model sein großes Glück gefunden. Nach der Verlobung im März heiratete sie den 29-jährigen französischen Schauspieler Ben Attal – den Sohn von Schauspielerin Charlotte Gainsbourg (55) und Enkel der verstorbenen Stilikone Jane Birkin (1946–2023). Auf die standesamtliche Trauung im Juni in Paris folgte im Juli ein großes Hochzeitsfest in Südfrankreich.

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Mutter bleibt die wichtigste Stütze

Heute lebt Thylane Blondeau in Paris, sucht aber oft abseits des Trubels Ruhe am Meer. Ihr wichtigster Rückhalt bleibt ihre Mutter Véronika. "Meine Mutter hat mir alles beigebracht: bedingungslose Liebe, Opferbereitschaft und Weisheit", schwärmt die 25-Jährige. Fernab vom immensen Druck ihrer frühen Jahre hat das einstige Wunderkind heute offenbar endgültig seinen Frieden mit der Berühmtheit geschlossen.