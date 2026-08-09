Fake-Pilot flog jahrelang gratis um die Welt

Der Fall erinnert stark an Hollywood: Ein Hochstapler gab sich jahrelang als Airline-Pilot aus und flog so kostenlos um die Welt. Nun steht der 34-jährige Kanadier vor einem US-Bundesgericht.

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Das Urteil gegen den Angeklagten fällt am Dienstag, 8. Dezember, vor einem US-Bundesgericht in Hawaii. Der 34-jährige Kanadier Dallas Pokornik hat dort gestanden, sich über Jahre als Airline-Pilot ausgegeben zu haben, um kostenlos um die Welt zu fliegen. Sein Vorgehen erinnert an die wahre Geschichte von Frank Abagnale, die von Steven Spielberg mit Leonardo DiCaprio in "Catch Me If You Can" verfilmt wurde.

Erfahrungen als ehemaliger Flugbegleiter

Pokornik kannte sich in der Branche bestens aus. Zwischen 2017 und 2019 arbeitete er als Flugbegleiter bei einer Fluggesellschaft in Toronto und lernte dort die sogenannten "Non-Rev"-Programme kennen. Diese ermöglichen Beschäftigten von Airlines häufig kostenlose oder stark vergünstigte Reisen. Als sein Arbeitsverhältnis endete, beschaffte er sich einen gefälschten Ausweis als Verkehrsflugzeugführer. Von Januar 2020 bis Oktober 2024 erschlich er sich auf diese Weise hunderte kostenlose Flüge bei drei großen US-Airlines.

Verdächtige Dokumente führen zum Ende

Dabei verließ er sich auf das Vertrauen der Menschen in Uniformen und Ausweise. Wenn in der Kabine kein Platz frei war, beantragte er Plätze am Notausgang oder auf dem Cockpit-Jumpseat, die ausschließlich der Besatzung vorbehalten sind. Schließlich kamen einem Airline-Mitarbeiter laut Aviation A2Z Zweifel am Ausweis des Hochstaplers. Das Dokument wirkte verdächtig, weshalb der Mitarbeiter die Karte fotografierte und den Vorfall meldete.

Festnahme und drohende Haftstrafe

Nach seiner Anklage im Oktober 2025 wurde der Mann in Panama festgenommen und an die USA ausgeliefert. Dem Kanadier drohen nun bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar. Während in Hollywood der Charme der Filmfigur siegte, zählt vor dem US-Gericht nur die juristische Akte.