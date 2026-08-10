DIESES EU-Land will die Rundfunkgebühr abschaffen

Während in Österreich weiterhin jeder Haushalt eine ORF-Gebühr zahlen muss, will Polen die klassische Rundfunkgebühr jetzt abschaffen.

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Ein entsprechender Gesetzentwurf des Kulturministeriums sieht vor, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks künftig direkt über den Staatshaushalt zu regeln. Bereits am 1. Jänner 2027 könnte die neue Regelung in Kraft treten.

Bislang müssen polnische Haushalte mit Fernseher monatlich 30,50 Złoty – umgerechnet rund sieben Euro – für Radio und Fernsehen bezahlen. Wer lediglich Radio besitzt, zahlt 9,50 Złoty. Für Menschen über 75 Jahren gilt eine Befreiung.

Zu kompliziert

Das bisherige Modell stößt allerdings zunehmend auf Kritik. Nach Angaben des polnischen Nachrichtenportals "Interia" sei die Kontrolle der Gebührenpflicht im Zeitalter von Streaming und Internet-TV kompliziert, teuer und aufwendig. Gleichzeitig würden viele Menschen die Abgabe gar nicht bezahlen.

Künftig soll deshalb eine staatliche Finanzierung einspringen. Vorgesehen sind jährlich rund 2,5 Milliarden Złoty, umgerechnet etwa 582 Millionen Euro, für die öffentlich-rechtlichen Medien. Zusätzliche Gebühren oder neue Steuern seien laut dem Entwurf nicht geplant.