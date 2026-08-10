Nach Kritik
DIESES EU-Land will die Rundfunkgebühr abschaffen
Ein entsprechender Gesetzentwurf des Kulturministeriums sieht vor, die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks künftig direkt über den Staatshaushalt zu regeln. Bereits am 1. Jänner 2027 könnte die neue Regelung in Kraft treten.
Bislang müssen polnische Haushalte mit Fernseher monatlich 30,50 Złoty – umgerechnet rund sieben Euro – für Radio und Fernsehen bezahlen. Wer lediglich Radio besitzt, zahlt 9,50 Złoty. Für Menschen über 75 Jahren gilt eine Befreiung.
Zu kompliziert
Das bisherige Modell stößt allerdings zunehmend auf Kritik. Nach Angaben des polnischen Nachrichtenportals "Interia" sei die Kontrolle der Gebührenpflicht im Zeitalter von Streaming und Internet-TV kompliziert, teuer und aufwendig. Gleichzeitig würden viele Menschen die Abgabe gar nicht bezahlen.
Auch interessant
Künftig soll deshalb eine staatliche Finanzierung einspringen. Vorgesehen sind jährlich rund 2,5 Milliarden Złoty, umgerechnet etwa 582 Millionen Euro, für die öffentlich-rechtlichen Medien. Zusätzliche Gebühren oder neue Steuern seien laut dem Entwurf nicht geplant.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden