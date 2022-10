Keine gute Idee: Frau drückt Pickel nach 1,5 Jahren aus

Tyla Brim beschloss sich nach anderthalb Jahren einen Pickel am Kinn auszudrücken, doch diese Entscheidung bereute die junge Frau schnell.

Anderthalb Jahre ließ sie ihren Pickel am Kinn in Ruhe, bevor sich Tyla Brim doch dazu entschied, ihn loswerden zu wollen. Doch ihre Entscheidung sollte die junge Frau schon bald bereuen.

Denn statt einer schönen Haut, schwoll ihr Kinn richtig an und leuchtete ganz rot wie ein Ferrari. "Vor etwa anderthalb Jahren bemerkte ich einen kleinen Pickel an meinem Kinn. Es war nie wirklich ein Kopf, sondern etwas, das etwas tiefer in meiner Haut saß", erzählt sie in einem TikTok-Clip, der bereits über 1 Million Mal aufgerufen wurde.

© Instagram/tylabrim ×

"Wenn du jemals einen Pickel hast und dir nicht sicher bist, ob es ein Pickel ist, du ihn aber unbedingt ausdrücken willst, rate ich dir: Tu es nicht. Ich habe gerade die letzten 24 Stunden mit unerträglichen Schmerzen verbracht, weil ich mein Kinn so zugerichtet habe", erklärt Brim abschließend.