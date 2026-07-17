Tödlicher Unfall
Pkw stürzt 100 Meter ab - Fahrer (56) tot
Ein 56-jähriger Fahrzeuglenker ist am Freitag in Kärnten mit seinem Pkw von einem Güterweg abgekommen und in einen steilen Hang hinabgestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle.
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Der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war mit seinem Auto alleine in der Gemeinde Rangersdorf unterwegs gewesen. Nach einer Suchaktion war das Fahrzeugwrack etwa 100 Meter unterhalb des Güterwegs im steilen Gelände gefunden worden. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
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