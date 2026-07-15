Christusstatue aus Rio im Minimundus

Beliebter Ausflugspark mit neuer 2 Tonnen schwerer Attraktion

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Die weltberühmte Christusstatue von Rio de Janeiro hat ihren Platz im Minimundus in Klagenfurt gefunden. Das neue, 1,80 Meter hohe Modell wurde von Schülern der HTL Villach gefertigt und beeindruckt seit Dienstag mit viel Liebe zum Detail im Miniaturen-Park. Wie alle Bauwerke im Park entstand auch dieses Modell im typischen Maßstab 1:25 und erweitert die Weltreise um eine weitere ikonische Sehenswürdigkeit.

Es stehen über 165 Miniaturen: Auch die Kathedrale von Brasilien gibt es bereits im Kleinformat.