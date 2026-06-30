2:1 - Haaland rettet Norwegen gegen Elfenbeinküste

Norwegens eingebaute Tor-Garantie lässt die Wikinger jubeln. Superstar Erling Braut Haaland schießt die Skandinavier im Sechzehntel-Final-Krimi gegen die Elfenbeinküste mit seinem fünften WM-Tor zum Aufstieg.

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© APA/AFP/ARIC BECKER

Auch das fünfte Match im Sechzehntel-Finale startete nicht aus den Startlöchern, wie man es bislang aus der Gruppenphase gewohnt war. Bis zu ersten echten Chance dauerte es bis in die 28. Minute, sie kam aber von den bis dahin aktiveren Ivorern. Nicolas Pepe erwischte eine Flanke volley aber nicht sauber. Damit nahm die Partie aber Fahrt auf, denn nun drehte Norwegen auf.

Zuerst setzte Superstar Erling Haaland einen Kopfball noch zu leicht auf den Keeper, zwei Minuten später wurde dann aber gezaubert, und wie. Kapitän Martin Ödegaard fand Antonio Nusa am linken Strafraumrand und der tat, was er am Besten kann: Er ging ins eins-gegen-eins, ließ seinen Gegenspieler mit ein Haken alt aussehen und zirkelte den adidas Trionda zielgenau ins Kreuzeck (39.). Kurz danach war es erneut Haaland, der sofort auf 2:0 hätte stellen können, aber Ibrahim Sangaré blockte in letzter Sekunde (41.).

Elfenbeinküste diktiert das Geschehen

Spielbestimmend blieb aber, vor allem auch weil sie nun musste, die Elfenbeinküste. Das erste Mal eingreifen musste Torhüter Orjan Nyland kurz nach der Pause, er antizipierte den Abschluss ins kurze Eck von Pepe aber gut (55.). Und die Wikinger? Die konzentrierten sich wie zu Spielbeginn wieder aufs schnelle Umschalten, beide fanden so ihre Chancen vor. Es war Feuer in der Partie!

Elfenbeinküste gegen Norwegen 1 / 12 © EPA © EPA © GEPA pictures

Der erste richtige Knaller ging aber erneut an die Norweger. Die Ecke von Ödegaard fand Torbjörn Heggem völlig frei im Fünfer, der die Kugel direkt übernahm, aber unglaublicherweise nur Torhüter Yahia Fofana auf der Linie traf (66.) – 0,41 xG auf einen Satz und dennoch blieb es beim 1:0. Stattdessen klingelte es am anderen Ende.

Und zaubern kann nicht nur Nusa, sondern auch Amad Diallo: Startete nach einem Doppelpass in die Box, tänzelte die Norweger aus und blieb beim Abschluss ins lange Eck kaltschnäuzig (74.). Nun wollten es die Norweger aber wieder wissen, ein echte Drangphase war die Folge, mit Happy End. Joker Oscar Bobb bediente mit einem Zuckerpass Patrick Berg, der wiederum auf Haaland querlegte. Locker lässig folgte Länderspiel-Tor Nummer 60 im 53. Spiel (86.). Der City-Star ist unausweichlich.