Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Sprint-Pole! Verstappen sitzt McLaren-Duo weiter im Nacken
© gepa

F1 in Texas

Sprint-Pole! Verstappen sitzt McLaren-Duo weiter im Nacken

18.10.25, 06:50
Teilen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Sprint beim Großen Preis der USA in Austin gesichert. 

Im Qualifying am Freitag (Ortszeit) auf dem Circuit of The Americas war der Niederländer in seinem Red Bull 71 Tausendstelsekunden schneller als McLaren-Pilot Lando Norris. Die drittschnellste Runde drehte WM-Leader Oscar Piastri im zweiten McLaren-Boliden. Das Mini-Rennen über 100 Kilometer wird am Samstag (19.00 Uhr MESZ/live ORF 1, Sky) ausgefahren.

"Das war ein guter Job", meinte Verstappen, der zuletzt im Sommer den Sprint in Spa-Francorchamps gewonnen hatte. "Es war alles in allem ein schönes Qualifying. Wir waren in allen Segmenten ziemlich nahe dran und haben fast alles zusammengebracht, was mit den weichen Reifen nicht einfach ist", sagte er. "Ich bin gespannt auf morgen und glücklich über heute. Das war ein sehr guter Tag für uns."

Im einzigen Training hatte zuvor Norris mit der Bestzeit das Grand-Prix-Wochenende eröffnet. Der Brite war 0,255 Sek. schneller als der Deutsche Nico Hülkenberg im Sauber, Dritter war Piastri. Fernando Alonso fuhr in seinem Aston Martin auf den vierten Platz, Verstappen auf Rang fünf. In den Sprint startet Hülkenberg am Samstag von Position vier.

Spannung im Rennen um den Titel

McLaren hat rechnerisch bereits die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in diesem Jahr gewonnen. In der Fahrerwertung liegt Piastri 22 Punkte vor Norris. Das Stallduell war zuletzt in Singapur durch einen harten Zweikampf der beiden neu angeheizt worden. Theoretisch hat angesichts von 63 Punkten Rückstand auch Verstappen noch Chancen, die WM neuerlich für sich zu entscheiden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden