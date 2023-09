Schwangere Mutter geht mit Söhnen campen – jetzt sind alle tot

Felecia und ihre zwei Söhne (10 und 13) verbrachten eine Nacht im Wohnwagen. Am nächsten Tag werden sie tot aufgefunden.

Bevor ihr drittes Kind auf die Welt kommt, wollte Felecia Richer aus dem US-Bundesstaat Kansas noch einmal einen schönen Ausflug mit ihren Söhnen Tison (10) und Bentley (13) unternehmen. Die drei fuhren deshalb zu einem Motorsportevent an der Inman Motorcross-Strecke und campte dort in ihrem Wohnwagen.

Kohlenmonoxidvergiftung

Wie die Polizei in Kansas bestätigte, wurden alle drei am nächsten Tag tot aufgefunden. Wie die Familie mitteilte, starben Felecia und ihre Söhne an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Felecias Ehemann Jason sowie der gemeinsame dreijährige Sohn waren nicht im Camper. Der trauernde Vater hat sich auf Facebook zu Wort gemeldet: „Ich liebe dich so sehr meine Kleine. Ich habe keine Worte dafür, wie sehr ich dich und die Jungs vermisse. Ich will meine Familie zurück, ich liebe euch so sehr“

© GoFundMe ×

Freunde haben nun auf GoFundMe eine Spendenseite eingerichtet, um den Witwer zu unterstützen. „Heute bekamen wir die Nachricht, dass unser lieber Freund Jason seine Frau und seine beiden Kinder durch eine Kohlenmonoxidvergiftung verloren hat. Wir bitten Sie um Ihre Gebete, Ihre Unterstützung und Ihre Liebe, während er und sein dreijähriger Sohn diese verheerende Zeit durchstehen.“