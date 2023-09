Hallies Mutter nimmt mit einem bewegenden Posting Abschied von ihrer Tochter.

Hallie Colquhoun aus dem englischen Northamptonshire wollte sich ihren große Kindheitstraum erfüllen und eine eigene Tanzschule eröffnen. Nur eine Woche bevor ihr Traum Wirklichkeit wurde, starb die 18-Jährige bei einem tragischen Verkehrsunfall.

„Letzte Nacht brach unsere Welt zusammen, als uns unser wunderschönes kleines Mädchen weggenommen wurde“, schreibt Maes Mutter auf Facebook. „Ich hätte in einer Million Jahren nicht gedacht, dass ich einmal so etwas schreiben muss. Wie die meisten von euch wissen, wollte Hallie nächste Woche ihre Tanzschule eröffnen und wir denken, dass dies der beste Weg ist, die Nachricht an die Eltern und Schüler weiterzugeben", so die Mutter weiter. „Hallie hatte so große Pläne für Ignite Dance Space und steckte ihr ganzes Herzblut in die Sache.“

Am 12. September gegen 17:30 Uhr kam es dann aber zum tragischen Unfall. Ein VW Tiguan kam plötzlich auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen Hallies Auto. Die 18-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.