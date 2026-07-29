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Großeinsatz: 8000 m² Wald in Flammen

Das Feuer weitete sich am Dienstag auf 8.000 Quadratmeter aus.
© ZOOM.TIROL
Rund 150 Einsatzkräfte mussten am Dienstag im Tiroler Gaisbachtal zu dem Waldbrand ausrücken.
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Ein großer Waldbrand hält derzeit im Gaisbachtal im Gemeindegebiet von Kufstein die Einsatzkräfte auf Trab.  Rund 8.000 Quadratmeter waren am Dienstag von dem Feuer betroffen.

Zuerst war von 1.000 Quadratmetern Fläche die Rede gewesen. Rund 150 Einsatzkräfte aus Feuerwehren, Bergrettung, Behörden sowie mehrere Helikopter standen am Dienstag im Einsatz, der bis zum Einbruch der Dunkelheit andauerte. Dann wurde über Nacht Brandwache gehalten und die Arbeiten schließlich gegen 6.00 Uhr fortgesetzt.

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Mittwochvormittag bekämpften noch rund 80 Kräfte die Glutnester. Der Brand konnte mittlerweile eingedämmt werden, am Mittwochmorgen gab es noch schätzungsweise bis zu 100 Glutnester zu bekämpfen, hieß es von der Feuerwehr: "Der Einsatz wird noch einige Stunden andauern."

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Auch Siedlungsgebiet war nicht betroffen. Die Brandursache blieb vorerst unklar und war Gegenstand von Ermittlungen.

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